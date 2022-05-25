غدا.. وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع 10 شركات للمشاركة في مبادرة أشبال مصر الرقمية

يشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، غدًا الخميس 26 مايو الحالي، توقيع 10بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية للمشاركة في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها مؤخرًا تحت اسم مبادرة أشبال مصر الرقمية.

وتستهدف المبادرة صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، بداية من طلاب الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي في كل المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

وتتم المبادرة بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وتستهدف في المرحلة الأولى منها 3 آلاف طالب من جميع مدارس الجمهورية، وهي منحة تدريب مستمرة طوال العام الدراسي، ويحصل الطالب بموجبها على شهر واحد في الإجازة.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمي متعدد المستويات؛

مشيرًا إلى أن المبادرة تتكامل مع باقى المبادرات التى أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكل أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى، حيث تستهدف المبادرة توفير التدريب المتخصص لطلاب المدارس.

ويبدأ الطلاب المشاركين بالمبادرة فى الالتحاق ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة،

ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقًا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات،

هذا بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل: فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل فى فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.