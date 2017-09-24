غدا.. والي وأبو هشيمة يفتتحان دار أقدار لرعاية ذوي الاحتياجات

المال ـ خاص: يفتتح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، واللواء أشرف محمد مساعد، وزير الداخلية للمشروعات والاستثمار، "دار أقدار" غدا الإثنين؛ لرعاية ذوى الاحتياجات

المال ـ خاص:



يفتتح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، واللواء أشرف محمد مساعد، وزير الداخلية للمشروعات والاستثمار، “دار أقدار” غدا الإثنين؛ لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.



وقالت “حديد المصريين” في بيان اليوم الأحد، إن المبادرة التى أطلقتها المجموعة بالتعاون مع وزارة الداخلية منذ شهرين تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة دور أطفال الشوارع والأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة كل الإمكانيات المعيشية التى تساعد النزلاء على حياة أكثر استقراراً وتلقى البرامج التأهيلية لأطفال الشوارع والبرامج العلاجية لحالات ذوى القدرات الخاصة دون أى عقبات، وكذلك الاهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم داخل الدور المخصصة لاستضافتهم.



وتعتبر “دار أقدار” لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة هى المحطة الأولى فى المبادرة وهى عبارة عن مبنى يتكون من 6 طوابق ويضم 110 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 76 سنة يعانون من إعاقات سمعية وبصرية وحركية وذهنية.



وبدأت أعمال التأهيل للمبنى منذ شهرين بإعادة إعمار شاملة للمنبى بالداخل والخارج وشملت أعمال المحارة والدهانات وتركيب أبواب وشبابيك آمنة لحماية الأطفال، وكذلك تركيب السيراميك ووصلات المياه والكهرباء وتزويد الدار بكافة الأثاث والأجهزة الكهربائية وكذلك التجهيزات الإدارية والطبية.