غدا.. مواكب عربات الزهور تتصدر احتفال الإسكندرية بعيدها القومي

الشريف" يتابع التجهيزات والاستعدادات النهائية لإحتقالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 69، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومي. والتي من المقرر إطلاقها غدا.

ومن المقررأن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية سلسلة من الفاعليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخري.

وقال الشريف إن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر ، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية استعداداتهم لإقامة فاعليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدا أنه تم التشديد علي الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة علي جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.