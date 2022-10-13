غدا.. ملتقى توظيفى لجمعية مستثمرى أكتوبر بمنطقة الـ 800 فدان

يبدأ صباح الغد الجمعة فعاليات الملتقى التوظيفى التي تٌقيمه جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان فى الساعة العاشرة صباحا بمركز شباب قطاع (د) بزهراء أكتوبر الجديدة ( منطقة ال 800 فدان سابقا) بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتٌناشد الجميعة كافة راغبى العمل الحضور من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا حيث سيشهد الملتقى حضور ممثلي الشركات لمقابلة طالبى التشغيل لعرض كافة الفرص التوظيفية عليهم والتعاقد معهم وفق الإشتراطات التى تٌطبقها الجمعية لتحقيق مصالح كافة الأطراف وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال والموظفين.

يُذكر أن القطاعات التصنيعية التي سيتم التوظيف بها غدا تشمل كلا من صناعة السيارات والبلاستيك اللمبات والصناعات الغذائية والكيماوية وتحرص على توفير كافة الخدمات للعاملين بمصانع المدينة من خلال توفير مواصلات لتنقلات عمالها وسكن وتأمين صحي وتأمين اجتماعي، علاوة على أن هناك شركات توفر وجبات غذاء وتأمين على الحياة.