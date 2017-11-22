غدا مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر إفريقيا 2017

أكثر من ألف مشارك يشارك فى المؤتمر الذى يستمر ثلاثة ايام لبحث الاستثمار فى القارة السمراء المال - خاص تعقد اللجنة المنظمة لمؤتمر إفريقيا 2017 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمرا صحفيا عالميا غدا الخميس للإعلان عن كافة تفاصيل مؤتمر "الاستثمار من

أكثر من ألف مشارك يشارك فى المؤتمر الذى يستمر ثلاثة ايام لبحث الاستثمار فى القارة السمراء

المال – خاص

تعقد اللجنة المنظمة لمؤتمر إفريقيا 2017 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمرا صحفيا عالميا غدا الخميس للإعلان عن كافة تفاصيل مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا 2017” والذى سيقام فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017م، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر ووكالة الاستثمار الإقليمية في الكوميسا.

وسيتحدث فى المؤتمر الصحفى غدا، كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و هبة سلامة، مديرة وكالة الاستثمار الإقليمية في الكوميسا.

ومن المنتظر أن يشارك فى مؤتمر افريقيا 2017 الذى يستمر ثلاثة ايام وفودا رفيعة المستوى، من القادة فى مجال السياسة والاعمال من جميع انحاء افريقيا ومن جميع انحاء العالم، فسيضم رؤساء دول وكبار المديرين التنفيذيين فى القارة، وأكثر من ألف مشارك.

ويبدأ منتدى أفريقيا 2017 بيوم رواد الأعمال الشباب، لجمع أصحاب المشاريع الناشئة مع الشركات الكبرى القائمة ، بالإضافة إلى المستشارين، والشركات المحورية وشركات رأس المال الاستثماري، من أجل تبادل الأفكار والأراء ودفع الأفكار لغد أفضل فى ألاعمال ، بالإضافة إلى إبرام منتدى الأعمال أفريقيا 2017 شراكة مع أكبر الحضانات وبرامج ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الرأسمالي، فضلا عن وضع مصر أنظمة بيئية لتعزيز لابتكار لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من الازدهار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن فرصة القارة الأفريقية لزيادة الأعمال تستند إلى الإصلاحات التي تجرى في مختلف أرجاء القارة، مشيرة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية، وخاصة الاستثمارات عبر الحدود، مضيفة أن مصر تبنت برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، تتمثل أحد عناصره الرئيسية في تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية الشاملة ، مع التزامنا أن تكون مصر بوابة استراتيجية لأفريقيا والعالم.

وأضافت الوزيرة، أن هذا المنتدى يؤكد على التزام مصر بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي للدول الأفريقية وتحفيز الاستثمار الذى لا يزال واحدا من أسرع المناطق نموا في العالم

ومن جانبها، قالت السيدة/ هبة سلامة، مديرة وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، إن القارة الأفريقية لا تزال وخاصة منطقة الكوميسا، تقدم أفضل عوائد الاستثمار في العالم، وأن منتدى أفريقيا 2017 سيكون مناسبة لا مثيل لها لجمع المهندسين المعماريين لمستقبل أفريقيا وزيادة المشاريع الاستثمارية.



لمتابعة كافة تفاصيل المؤتمر علي الموقع التالى

https://www.businessforafricaforum.com/عن-المؤتمر/?lang=ar