غدا في القومي للسينما.. عسل أبيض بالمنيا والأقصر

سلوى عثمانيعرض ضمن عروض المهرجان القومى للسينما المصرية في دورته الحادية والعشرين، غداً الخميس 19 أكتوبر ، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بقاعة سينما الهناجر، في الخامسة مساء الفيلم تسجيلي أكثر من 15ق "إحنا المصريين الأرمن" للمخرج" وحيد صبحي، كما يعرض في ال

سلوى عثمان

يعرض ضمن عروض المهرجان القومى للسينما المصرية في دورته الحادية والعشرين، غداً الخميس 19 أكتوبر ، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بقاعة سينما الهناجر، في الخامسة مساء الفيلم تسجيلي أكثر من 15ق “إحنا المصريين الأرمن” للمخرج” وحيد صبحي، كما يعرض في السابعة مساءَ أفلام روائية قصيرة منها فيلم “صلاح” للمخرج “عمر عسر”، فيلم “أم نبيل” للمخرجة “مريم فؤاد”، ومن الأفلام التسجيلية حتي 15ق فيلم “حالة حوار” للمخرج عمر علي، فيلم “شق الثعبان” للمخرج منير العلمي، وأخيرا فيلم “قناة السويس” للمخرج سميح منسي.

كما يعرض في الواحدة ظهرا، وبالتزامن بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وجامعة المنيا، الفيلم الروائي الطويل “جحيم في الهند” للمخرج معتز التوني، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا، تعرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة منها فيلم” من يومها” للمخرجة مي سالم، فيلم “البنانوه” للمخرج ناجي إسماعيل، فيلم “4×6 ” للمخرج حامد سعيد، فيلم “تبا للمجتمع” للمخرج مصطفي المليجي، فيلم “مديحة” للمخرج الفيصل بدر، فيلم “لا” للمخرج وجدي راشد، فيلم “من غير كسوف” للمخرج عمر علي، فيلم “خبر عاجل” للمخرج مصطفى هشام.

ومن الأفلام التسجيلية حتى 15ق فيلم “الأرزقية للمخرج عبدالله عادل، وفي السابعة مساءَ يعرض الفيلم الروائي الطويل “اشتباك” للمخرج محمد دياب.

وبقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة المنيا في الواحدة ظهرا، يعرض الفيلم الروائي الطويل “عسل أبيض” للمخرج حسام الجوهري، وفي الرابعة والنصف يعرض فيلم تسجيلي اكثر من 15ق “إحنا المصريين الأرمن” للمخرج وحيد صبحي، وفي السابعة مساءَ يعرض فيلم “اللي اختشوا ماتوا” للمخرج إسماعيل فاروق.

كما يعرض بقصر ثقافة سوهاج، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة في الواحدة ظهراَ، الفيلم الروائي الطويل “كلب بلدي” للمخرج معتز التوني، وفي الرابعة والنصف عصرا عرض أفلام روائية قصيرة منها فيلم “ستة وخمسة” للمخرج مصطفي محمود، وفيلم “4×6″ للمخرج حامد سعيد، ومن الأفلام التسجيلية أكثر من 15ق، فيلم” حبة خردل” للمخرج عريان سيدهم، وفيلم “الشارع مش مكانك” للمخرج مهند دياب، واخيراَ في السابعة مساءَ يعرض الفيلم الروائي الطويل “نوارة” للمخرجة هالة خليل.

يعقب جميع العروض بكل المحافظات ندوات مع عدد من النقاد للتعقيب على الأفلام وحوار مفتوح مع الجمهور حول الفن السابع.