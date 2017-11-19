غدا.. عيسى وشومان يتنافسان على حماية المستثمر

منى عبدالباري: تبدأ غدا الإثنين دورة جديدة من انتخابات صندوق حماية المستثمر من المخاطر المالية غير التجارية، وسط منافسة 4 مرشحين على ثلاثة مقاعد فقط. كانت "المال" قد انفردت سابقا بنشر أسماء المرشحين، وهم: عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الصندوق حاليا، و

منى عبدالباري:



تبدأ غدا الإثنين دورة جديدة من انتخابات صندوق حماية المستثمر من المخاطر المالية غير التجارية، وسط منافسة 4 مرشحين على ثلاثة مقاعد فقط.

كانت “المال” قد انفردت سابقا بنشر أسماء المرشحين، وهم: عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الصندوق حاليا، و أسامة شومان، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين على قائمة شركات السمسمرة، وزينب خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وأحمد قطب، رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لإدارة السندات، بقائمة المرشحين من غير شركات السمسمرة.

يسعى كل من شومان وعيسى، لاقتناص المقعد عن طريق خطة عمل مستهدفة، ركز فيها الثانى على تعظيم استفادة الشركات، ومساهمي الصندوق، فيما كان هدف شومان تحويل “حماية المستثمر” إلى مؤسسة هادفة للربح، ودخولها في المجال الاستثماري، وحصد الأرباح من وراء الأموال المتراكمة بالصندوق، البالغة مليار جنيه حاليا.

وقال “عيسى” في تصريحات لـ”المال”، إنه في حالة نجاحه في الانتخابات، وفوزه بالمقعد، سيستهدف رفع التعويضات “الهزيلة” التي يحصل عليها المستثمرين بحسب وصفه، وذلك من 100 ألف جنيه حاليا عن الورقة المالية، إلى 300 ألف جنيه، بما يتوافق مع التراجع الذي شهدته قيمة العملة المحلية، عقب تحرير سعر الصرف، ولطمأنة المستثمرين.

كما أبدى عدم ممانعته للمطالب الرامية لإلغاء رسوم الصندوق المحصلة من العملاء بنسبة 2 في الألف عن العملية الواحدة، مشيرا إلى أنه يمكن للصندوق الاستغناء عنها، وتعويض ذلك من خلال أرباحه في الاستثمار بأدوات الدخل الثابت (الودائع البنكية – السندات- أذون الخزانة) .

ولفت إلى أنه يستهدف إعادة تقييم مبالغ الدعم التكنولوجي المقدمة للشركات لتصبح متساوية لجميع الشركات، بدلا من الآلية المعتمدة حاليا عى حجم تعاملات الشركة مع الصندوق، بما يضمن مخصصات أعلى لبعض الشركات، مرجعا ذلك إلى عدم توزيع الصندوق أرباح للشركات، بجانب اعتماد شركات السمسمرة الكلي على البنية التكنولوجية.

وقال أسامة شومان، إنه في حالة فوزه بمقعد عضوية مجلس إدارة “حماية المستثمر” سيسعى لاستصدار قرار بتحويل رخصة الصندوق إلى مؤسسة هادفة للربح، مع تعظيم عوائد أموال الصندوق.

ويرى شومان أن شركات السمسرة هي المحرك الأساسي لنشاط الصندوق، وهو ما يتطلب الاهتمام بها، وإن تم تعديل النظام الأساسي للصندوق.

وأضاف أنه في حالة تحول الصندوق لمؤسسة هادفة للربح، فسيتم تشكيل لجنة استثمار لدراسة كيفية تعظيم العوائد، بدلا من الأرباح الهزيلة التي يتم توليدها من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.

وأشار إلى أنه مع تحول الصندوق لمؤسسة هادفة للربح، فسيسعى لطرح عدة مقترحات لزيادة الأرباح، من بينها استغلال جزء من الأموال المتراكمة في إنشاء محفظة أوراق مالية للاستثمار في الأسهم، وتوزع تعاملاتها على شركات السمسرة ليستفيد الصندوق من العمليات التي تتم.

ومن بين مقترحاته أيضا، التوسع وشراء مقر للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدلا من المقر الحالي بشارع الجمهورية، على أن يتم استغلال هذا العقار بشكل استثماري لتوليد أرباح إضافية.

وتوافق شومان مع عيسى في مستهدف زيادة مخصصات البنية التكنولوجية لتحسين أداء شركات السمسرة، كما اشتركا في مقترح يقضي بعقد اتفاق بين شركة مصر المقاصة وإدارة البورصة، وصندوق حماية المستثمر لإرسال رسائل عبر الهاتف المحمول للعميل، عندما تنفذ شركة السمسرة أي عملية تخص حسابه، وذلك منعا للتلاعب والغش.

كانت هيئة الرقابة المالية قد فتحت باب الترشح لانتخابات الصندوق خلال الفترة من 8 وحتى 19 أكتوبر.

ويشار إلى أن مدة تولي مجلس إدارة الصندوق الحالي تنتهي في نوفمبر المقبل، ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون منهم ممثل على الاقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة، وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة.

ويتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.



