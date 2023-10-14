غدا.. طرح 192 وحدة سكنية بمشروعات (سكن مصر- جنة) في مدينة ناصر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 192 وحدة سكنية بمشروعات (سكن مصر، جنة) في مدينة ناصر غرب أسيوط.

وأشارت الهيئة إلى أن الحجز يكون عن طريق الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، إذ تتوافر كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص، أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 15/10/2023 بمقر جهاز المدينة.

وأكدت الهيئة أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية، يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر الجديدة 6006 أفدنة حيث تبعد المدينة 14 كم من مدينة أسيوط و4 كم من مطار أسيوط ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعى تم الانتهاء منهم و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منهم ومجمع خدمات وجارى تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان، وفقاً للبيانات المتاحة على موقع وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتم إنشاء مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع على شرق النيل على طريق القاهرة/ سوهاج، وتبعد حوالى 18 كم من مدينة أسيوط.

كما تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.3 ألف فدان، منها 9000 كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، والمستهدف 750 ألف نسمة. يشار إلى أن «أسيوط الجديدة» تشهد اهتمامًا استثماريًّا لافتًا من قبل شركات التطوير العقارى والخدمى، إذ يوجد بها مشروعات عمرانية متكاملة تتبع عدة شركات منها مدينة مصر؛ المطورون العرب القابضة؛ هوم تاون للتطوير العقاري؛ مبانى إدريس العقارية، بجانب فرع لنادى وادى دجلة، ومستشفى روفيدا، وجامعة سفنكس الخاصة، ومخازن ومصانع تتبع توشيبا العربى.