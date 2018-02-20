غدا.. جامعة القاهرة تستضيف مبادرة سلامتك أولا

المال ـ خاص: فى شراكة مجتمعية ما بين جامعة القاهرة ومؤسسة روز اليوسف، تستضيف الجامعة، غدًا ظهر الأربعاء الساعة فى قاعة سلطان القاسمى بالمكتبة المركزية فى حرم الجامعة، إحدى فعاليات منتدى روز اليوسف ( سلامتك أولا )، حول تأثير المخدرات على السائقين - المتهم الأول فى حوادث الطرق -، وذلك برعاية كلاً من

المال ـ خاص:

فى شراكة مجتمعية ما بين جامعة القاهرة ومؤسسة روز اليوسف، تستضيف الجامعة، غدًا ظهر الأربعاء الساعة فى قاعة سلطان القاسمى بالمكتبة المركزية فى حرم الجامعة، إحدى فعاليات منتدى روز اليوسف ( سلامتك أولا )، حول تأثير المخدرات على السائقين – المتهم الأول فى حوادث الطرق -، وذلك برعاية كلاً من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف.

ويحضر الندوة عدد كبير من المتحدثين، من بينهم اللواء زكريا الغمرى مدير ادارة مكافحة المخدرات ليتحدث عن دور إدارة مكافحة المخدرات فى الحد من الحوادث بالكشف عن المتعاطين اثناء القيادة، واللواء طبيب يوسف الوصال رئيس الجمعية، المصرية لمكافحة المخدرات والمسكرات ويتحدث عن التعاطى اثناء القيادة وكيفية الخروج منها . كما يشارك في الندوة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، والدكتورة ريهام محيى أستاذ مساعد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن ثقافة الإستهتار بين الشباب أثناء القيادة، كما يشارك بالحضور الأساتذة والطلاب بالجامعة، بالإضافة إلي عرض فيلم عن حوادث الطرق فى مصر.

جدير بالذكر، أن مبادرة “سلامتك أول ” اطلقتها مؤسسة روز اليوسف فى 14 فبراير الماضى بإفتتاح كبير ضم العديد من المسئولين والوزراء والمتخصصين فى المرور والطرق، وذلك فى محاولة مجتمعية لمواجهة تلك الكارثة القومية ذات الخسائر الفادحة بشريا واقتصاديا واجتماعيا .

وتشارك جامعة القاهرة مع مؤسسة روز اليوسف فى هذه المبادرة، انطلاقا من الشعور بالمسئولية الاجتماعية والتثقيفية والتنويرية للحد من حوادث الطرق التى تحصد الآلاف، حيث تقول الأرقام أن أغلب ضحايا الحوادث من سن 18 الى 45 سنة اى زهرة شباب مصر وتتكبد مصر خسائر تقدر ب84.33 مليار جنيه سنويا و19% من الحوادث سببها تعاطى المخدرات.