غدا.. تومياد تستضيف وفدا تركيا لبحث الاستثمار في صناعة الأثاث

90 مليون جنيه استثمارات تركية جديدة في صناعة الأثاثأطاسيفين: 2.3 مليار جنيه استثمارات تركية مرتقبة خلال الربع الأول من 2018توي: 3 مليارات دولار صادرات تركيا من الأثاث لـ170 دولة حول العالمالبربري: العمالة الماهرة الرخيصة أحد أهم عوامل جذب الأتراك إلى مصرالمال ـ خاص:تستضيف جمعية رجا

90 مليون جنيه استثمارات تركية جديدة في صناعة الأثاث





أطاسيفين: 2.3 مليار جنيه استثمارات تركية مرتقبة خلال الربع الأول من 2018





توي: 3 مليارات دولار صادرات تركيا من الأثاث لـ170 دولة حول العالم





البربري: العمالة الماهرة الرخيصة أحد أهم عوامل جذب الأتراك إلى مصر



المال ـ خاص:

تستضيف جمعية رجال الأعمال الأتراك – المصريين “تومياد” برئاسة أتيلا أطاسيفين غدا الأحد، وعلى مدى يومين، وفد تركي من شركات صناعة الأثاث والأخشاب، وذلك من أجل عقد اجتماعات ثنائية “بي تو بي” مع نظائرهم من صناع وتجار الأثاث والأخشاب بمصر، وذلك من خلال لقاءين سيتم تنظيمهما بكل من الإسكندرية والقاهرة، يومي الأحد والإثنين على التوالي، وذلك بالتعاون مع شركة “بيلوت للسياحة” – عضو الجمعية – والتي تشارك في استضافة الوفد التركي.

كما تستضيف الجمعية في المقابل، كل من أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، وجمعية مستثمري برج العرب بالإسكندرية، وشعبة تجار الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، إلى جانب نخبة من صناع ومصدري وتجار الأثاث والأخشاب في مصر، وذلك لحضور اللقاء والمشاركة في الاجتماعات الثنائية مع الشركات التركية.

وقال أتيلا أطاسيفين رئيس الجمعية، أن الهدف من عقد هذه اللقاءات، إتاحة الفرصة للمستثمرين المصريين والأتراك لاستعراض ومناقشة إمكانية التعاون الاقتصادي وفرصه بين الجانبين، كذلك العمل على زيادة التبادل التجاري في مجال الاثاث والمصنوعات الخشبية بين تركيا ومصر.

من جانبه، قال شريف البربري، خلال بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، أن الاجتماعات الثنائية المعتزم بدءها غدا، تأتي كإحدى ثمار ونتائج المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك الذي نظمته الجمعية في اسطنبول مؤخرا “هيا نصنع معا”، مؤكدا أن المؤتمر بدء فعليا حصد ثماره في تشجيع المستثمرين من البلدين في تعميق التعاون واقامة شراكات استثمارية متنوعة بين صناع البلدين.

فيما توقع أتيلا أطاسيفين رئيس الجمعية أن تصل حصيلة الاستثمارات التي جاءت نتيجة ما حققه المؤتمر من نجاح، يترواح بين 110 و 130 مليون دولار بما يعادل حوالي 2.3 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الأول من 2018 ، بعد دراسة وتفعيل عدد من المشروعات التي تم طرحها خلال المؤتمر.

يذكر أن أن المؤتمر الاقتصادي التركي المصري “هيا نصنع معا” نجح في حصد نحو 51 مليون دولار بما يعادل 900 مليون جنيه، استثمارات تركية جديدة من خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامشها بكل من قونيا واسطنبول.

وحول استضافة الوفد التركي، أشار البربري إلى أن هناك رغبة واضحة لدى عدد من المستثمرين الأتراك في إقامة استثمارات وشراكات مع صناع مصريين في مجال صناعة الاثاث، وذلك بهدف الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها هذه الصناعة في مصر وأهمها توافر العمالة الماهرة والمنخفضة الاجر مقارنة بمختلف دول العالم.

من جانبه، قال أحمد توي عضو مجلس إدارة الجمعية، ومستثمر تركي في صناعة الأثاث، أن صناعة الأثاث تعد أحد أهم الصناعات الواعدة بتركيا، حيث تحرص على التطوير المستمر في التصميمات وأليات الانتاج، وذلك بالاعتماد على معدات وماكينات متطورة ومحلية الصنع، مضيفا أن صادرات تركيا من الأثاث والاخشاب تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، حيث تصدر لنحو 170 دولة حول العالم.

أما قيمة صادرات الاثاث المصري خلال الـ 10 أشهر الماضية، بحسب بيانات المجلس التصديري للاثاث، بلغت حوالي 270 مليون دولار، وتشمل الصادرات الاثاث بمختلف انواعه والاخشاب والخامات والهياكل الخشبية.

وأكد توي استعداد الشركات التركية القادمة لاقامة استثمارات مشتركة مع صناع الاثاث بمصر، وكذلك نقل الخبرة التركية في الانتاج الى المصانع المصرية، كذلك للاستفادة بما تتمتع به مصر من مقومات وخبرة كبيرة في هذه الصناعة، خاصة في أحد أشهر معاقلها بدمياط، الامر الذي يعود بزيادة الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع، ورفع الجودة الانتاجية، ومن ثم زيادة الصادرات واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

ولفت توي الى أنه تم مؤخرا ضخ 90 مليون جنيه استثمارات تركية جديدة في صناعة الاثاث المصري، في احد النتائج الايجابية لمؤتمر “هيا نصنع معا” ، لانشاء مصنع تركي جديد بمدينة بدر لصناعة المطابخ ومستلزماتها من اخشاب الاكريليك والهاي جلوس، بطاقة انتاجية قيمتها 43 مليون دولار بما يعادل حوالي 770 مليون جنيه سنويا، مضيفا انه من المستهدف أن يغطي انتاج المصنع الجديد ما يترواح بين 50 و 60 % من احتياجات السوق المصري.

وكان معرض القاهرة الدولي للاخشاب “كايرو وود شو” الذي أقيم قبل نحو اسبوعين، قد شهد مشاركة 70 شركة تركية بالمعرض، فيما شهد المعرض زيارة القائم باعمال السفير التركي بالقاهرة.

تجدر الاشارة الى ان جمعية رجال الاعمال الأتراك المصريين “تومياد” هي جمعية اهلية مصرية مقرها القاهرة، تأسست عام 2003، وتضم في عضويتها نحو 800 رجل اعمال تركي ومصري في مختلف المجالات الاقتصادية.