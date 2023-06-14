غدا.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا كبيرا بتونس بعد غياب سنوات

يحيي النجم تامر حسني غدا الخميس حفلا غنائيا كبيرا بتونس الشقيقة، وذلك بعد غيابه لسنوات عن إحياء الحفلات الموسيقية بتونس.

ويجهز تامر حسني برنامجا غنائيا كبيرا للجمهور التونسي في الحفل والعديد من المفاجآت أيضا حاليا، حيث سيقدم أغنياته القديمة التي اشتهر بها في مشواره الغنائي منذ بدايته عام 2002 وحتى الآن، كما سيقدم أغنيات من أفلامه السينمائية التي قدمها على مدى السنين الماضية منها أفلام عمر وسلمى وبحبك وتصبح على خير وأهواك وغيرها.

يحضر الحفل جمهور كبير من مدن تونس المختلفة لشعبية تامر حسني الكبيرة بها، كما يرافقه في الحفل شقيقه ومدير أعماله حسام حسني وتامر يحى وبعض فريق عمله.

من ناحية أخرى يشارك تامر حسني في موسم عيد الأضحى السينمائي القادم بفيلم”تاج”، ويتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرجة سارة وفيق وإنتاج سنيرجي وحسام حسني وتشاركه بطولته لأول مرة النجمة دينا الشربيني.