غدا.. بدء فعاليات أكبر تجمع لخبراء التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية

محمد سالم:تبدأ غداً فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبنك المركزى، ومشاركة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية.يفتتح جلسات المؤتمر، التى تستمر يومى الثلاثاء والأربعاء، طارق عامر، محافظ البنك

محمد سالم:

تبدأ غداً فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبنك المركزى، ومشاركة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية.

يفتتح جلسات المؤتمر، التى تستمر يومى الثلاثاء والأربعاء، طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بحضور عددا من الوزراء، وقيادات البنك والقطاع المصرفى، ومن المقرر مناقشة 3 محاور رئيسية، هى التكنولوجيا المالية FinTech، وأنظمة المدفوعات، والتجارة الإلكترونية، عبر ما يزيد عن 35 جلسة، ودائرة مستديرة.

تركز كلمة المحافظ على مستقبل التكنولوجيا المالية فى مصر، وخطة تحويلها إلى مركز جذب وتنفيذ للابتكارات العالمية.

ويشارك بالفعاليات أكثر من 500 مشترك، من داخل وخارج مصر، و50 خبيرا عالميا بالتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التى تعرض أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة على مستوى العالم، وسبل تعزيز تطبيقها، والاستفادة منها بالسوق المصرية.

يبدأ اليوم الأول بكلمة بريت كينج، مؤسس أول بنك متحرك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتعلق بالتكيف مع التكنولوجيا المالية، وقوتها فى تحليل وإعادة اكتشاف أسواق المال، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتقديم الخدمات المالية من القمة إلى القاع.

يعقب ذلك جلستين، الأولى عن أخر التطورات بمجال التكنولوجيا المالية، يشارك فيها نديم حسين، مؤسس Telenor Microfinance Bank، وخالد الجبالى، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشركة ماستر كارد، لحلول الدفع الإلكترونى.

وتتناول الجلسة الثانية، أهمية التعاون فى مجال نشر الخدمات المالية الرقمية، ويشارك فيها لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لشركة تكنولوجيا الخدمات المالية “إى فاينانس”، بالإضافة إلى فيليب ويبر، رئيس قطاع الدفع عبر الموبايل بشركة فودافون – لندن.

يقام فى اليوم الأول، على هامش المؤتمر، ما يزيد عن 25 جلسة نقاشية فى مجال التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الآلية، يشارك فيها عدد كبير من الخبراء، بينهم أمنية النصيرى، رئيس قطاع استراتيجية الإبتكار بالتجارى وفا بنك، وأشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى، وهشام صفوت، رئيس جوميا – مصر، وداليا محمود، رئيس قطاع المبيعات بشركة DHL.

يبدأ اليوم الثانى بكلمة افتتاحية للدكتور على الخورى، رئيس الاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية، ثم كلمة رئيسية عن رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الإلكترونى، يلقيها خبير الإبتكار الرقمى بمجال الخدمات المالية، ألسندرو حاتامى، ثم جلسة عن تحويل المنطقة إلى مركز للخدمات المالية الرقمية، يديرها رامى الدكنى، رئيس Pride Capital، ويشارك فيها وليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، واليمن، وليبيا، وهبه لبيب، مديرة الإبتكارات والإبداع، بجامعة النيل.

يعقب ذلك جلسة عن دور الرقيب بمجال المدفوعات الإلكترونية، يشارك فيها أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ثم 9 ورش عمل عن التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، يشارك فيها مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، وأسامة عباس، رئيس برنامج فودافون كاش.

وعلى هامش فاعليات المؤتمر، يُقام مسابقة بين الشركات المحلية والعالمية فى مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية، تعرض خلالها أفكارهم التكنولوجية المبتكرة، وسيقوم أحد رعاة المؤتمر ممثلا فى شركة برايد كابيتال، بتقديم جائزة نقدية تبلغ حينها نحو 225 ألف جنيه، لأفضل فكرة يمكن تطبيقها بالسوق المصرية، وفقا للمعايير والشروط المعلن عنها، بالإضافة إلى تقديم دعوة مجانية لحضور مؤتمر «سيملس» القادم فى دبى، وتحديد جلسة استماع مغلقة للشركة الفائزة، مع خبراء البنك المركزى المصرى، لبحث سبل الإسراع بالتطبيق فى مصر.