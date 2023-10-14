غدا.. بدء طرح 288 وحدة سكنية بـ«سكن مصر» و«جنة» في المنصورة الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح 288 وحدة سكنية بمشروعات (سكن مصر، جنة) في مدينة المنصورة الجديدة. وأشارت الهيئة إلى أن الحجز يكون عن طريق الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، إذ تتوافر كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص.

وتابعت الهيئة أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 15/10/2023 بمقر جهاز المدينة.

ولفتت “المجتمعات العمرانية” إلى أنه في حال تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية، يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

يشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تقام على أربع مراحل، وتصل تكلفة المرحلة الأولى منها إلى 24 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الإسكان.

وأوضح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، في بيان سابق، أن المرحلة الأولى من المدينة تتكون من مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترًا،

ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتًا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4.2 كيلومتر، وتكلفته 600 مليون جنيه.