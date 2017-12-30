غدا..بدء صرف المستحقات المتأخرة للمصريين بمجموعة بن لادن

دعاء حسني تبدأ مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية ، غدا الأحد، في صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما في ذلك العمالة المصرية. وذلك بموجب شيكات بنكية . وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تلقي تقريرا…

دعاء حسني

تبدأ مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية ، غدا الأحد، في صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما في ذلك العمالة المصرية. وذلك بموجب شيكات بنكية .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تلقي تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالسعودية يؤكد ذلك ، مشيرا إلي أن الملحق العملي بجدة الدكتور وحيد غازي أرسل للوزارة كشوف الذي سيشملهم الصرف في الدفعة الأولي وهم 284 عاملا مصريا وذلك من غدا الأحد إلي الخميس المقبل .

ونوه إلي أن مجموعة بن لادن أكدت أنه علي جميع الموظفين اللذين لديهم قضايا في مكتب العمل بسبب هذه المستحقات، عليهم مراجعة مكتب العمل ، واحضار تنازل عن القضية المقدمة ضد شركة بن لادن ليتم تسليمهم شيكات مستحقات نهاية الخدمة .

وكان الوزير، قد أصدر توجيهات لكل من المستشار والملحق العمالى التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها.

