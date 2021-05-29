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غدا.. بدء تسليم 720 وحدة بمشروع سكن مصر لحاجزيها فى حدائق أكتوبر

حتى 1 يوليو
أحمد صبحي 11:08 ص, السبت, 29 مايو 21 11:08 ص, السبت, 29 مايو 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ غدا الأحد الموافق 30/5/2021، وحتى يوم الخميس 1/7/2021، في تسليم دفعة جديدة “٧٢٠ وحدة سكنية” من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

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وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق  أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 74 ، 90، يوم الأحد  30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109، 156، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 163، 97، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، 75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 164، 91، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160، 96، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

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وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203، 100، 104، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76، 126، 115، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135، 165، 149، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث.

مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137، يوم الإثنين 21/6/2021،   ووحدات العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

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بقلم أحمد صبحي

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