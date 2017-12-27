غدا بدء التداول على أسهم التوفيق للتأجير التمويلي

لمال - خاصقالت البورصة المصرية أنه سيتم غدا الخميس بدء تداول أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.وقد تمت تغطية الطرح الخاص للشركة بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة الم

لمال – خاص

قالت البورصة المصرية أنه سيتم غدا الخميس بدء تداول أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقد تمت تغطية الطرح الخاص للشركة بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية، والطرح العام بـ 28 مره لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة 31.68 مليون جنيه، بإجمالي طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائي للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.

وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة في بورصة الأوراق المالية، إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر.

وتولت شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح فيما قامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.

يشار إلى أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي قامت بتوزيع 100٪ من أرباحها السنوية على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لصافي أرباح الشركة حوالي 33٪ خلال نفس الفترة. كما حققت الشركة نمواً بأرباحها بنسبة ٥٥٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2017 مقارنة بالربع الثالث 2016 .

وتتوقع تحقيق أرباح في 2017 تصل إلى 58 مليون جنيه بمعدل عائد على متوسط حقوق الملكية 26%، وأن حجم المحفظة التراكمي للشركة تخطى 6 مليارات جنيه مصري. وتتمتع الشركة بنظام تحكم في المخاطر يعتمد على أفضل النظم المعتمدة عالمياً ومحلياً.