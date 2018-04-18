غدا.. انطلاق معرض كافيكس 2018 لمستلزمات المطاعم

المال- خاصتنطلق غداً الخميس الدورة الخامسة من المعرض المتخصص لمستلزمات المطاعم والكافيهات "كافيكس 2018" الذي تنظمه شركة إيفنتس - المتخصصة في إقامة المعارض الدولية بالشرق الأوسط وتستمر فاعلياته حتى 21 أبريل الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية – القاهرة الجديدة.ويشارك في الدورة الخامسة للمعرض أ

المال- خاص

تنطلق غداً الخميس الدورة الخامسة من المعرض المتخصص لمستلزمات المطاعم والكافيهات “كافيكس 2018” الذي تنظمه شركة إيفنتس – المتخصصة في إقامة المعارض الدولية بالشرق الأوسط وتستمر فاعلياته حتى 21 أبريل الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية – القاهرة الجديدة.

ويشارك في الدورة الخامسة للمعرض أكثر من 100 عارض و20 ألف مشتر وزائر دولي ومحلي فضلاً عن 40 عارضا متخصصا في الفرانشيز، ويعد معرض كافيكس من أكبر المعارض المتخصصة في تقديم المنتجات والحلول المتكاملة لصناعة الضيافه الخاصة بالكافيهات والمطاعم في مصر والشرق الأوسط.

وقال عمر عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، إن المعرض يغطى كافة احتياجات المطاعم والكافيهات سواء التجارية أو المطاعم بالمستشفيات والمعاهد والجامعات والفنادق وغيرها من مستلزمات ومعدات المطابخ والأثاث والأغذية والمشروبات بكل أنواعها والعصائر والفاكهة مع كل فنون القهوة بالإضافة إلى خدمات البرمجيات وحلولIT المتخصصة في إدارة الفنادق والمطاعم والكافيهات.