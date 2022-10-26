غدا.. انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة الشاطئية رجال بالإسكندرية

تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات الدوري المصري الممتاز (أ) لكرة الطائرة الشاطئية رجال على شاطئ إسحاق حلمي، خلال الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر الحالي، وتبدأ المباريات فى تمام 9 صباحا وحتى 6 مساء يوميا.

وفي غضون ذلك قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية، خاصة شاطئ اسحاق حلمي، لافتاً أنه سبق وتمت استضافة مباراة ودية بين منتخبي الكويت والإسكندرية فى2021/10/17 ، ومباراة ودية بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب دولة الإمارات فى 2022/5/12، وكذلك مباراة بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب غانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022 فى 2022/8/7.

أضاف رشاد بأن الادارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن تدخر جهدا لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدعم الأنشطة الرياضية والتشجيع على إقامة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة على شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد المحافظ أهمية إقامة مثل تلك الفعاليات والأنشطة الرياضية على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، مرحبًا بجميع الفرق الرياضية التي ستشارك في الدوري، كما رحب بجميع الجمهور الراغبين في المباريات وتشجيع الفرق، مشيرا إلى إن حضور المباريات متاح بالمجان للجمهور.

وكان قد كلف محافظ الإسكندرية اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بمواصلة الاستعدادات والتجهيزات على مستوى الشواطىء لاستقبال أية فعاليات رياضية قادمة.

وأوضح أن إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من الأمور التي تضع الإسكندرية في المكانة التي تستحقها كواحدة من المدن الساحلية العالمية.