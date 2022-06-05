غدا انطلاق فعاليات ملتقى الخط العربي تحت عنوان «رواد مجددون في 100 عام»

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والتي تحمل شعار «رواد مجددون في 100 عام (1922 ـ 2022) » والتي تقام فى الفترة من 6 حتى 20 يونيو 2022 بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربى برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية .

تبدأ الفعاليات في السادسة مساء الاثنين 6 يونيو، بافتتاح المعرض العام للملتقى، بقصر الفنون بساحة الأوبرا .

ويشارك بالملتقى مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية .

يشار إلى أن صاحبي هذه الدورة اثنان من أشهر العاملين بهذا المجال وهما عبد العزيز أبو الخير ومحمد حسن أبو الخير.

125 ضيفا وفنانا مصريا وأجنبيا

هذه الدورة شهدت إقبال عدد كبير من فناني الخط العربي للتقدم للمشاركة بالملتقى خاصة بعد أن استطاع الملتقى حجز مكانة خاصة بين المتلقيات الفنية على مستوى العالم في فنون الخط العربي بما يقدمه من إبداعات ونوادر فنون الخط العربي الذي أصبح يلقى اهتمام العالم في الآونة الأخيرة والذي تكلل بإعلان اليونسكو إدراج الخط العربي ضمن قائمتها لصون التراث الثقافي غير المادي، ووصفته بأنه “تعبير عن التناسق والجمال

يشارك في الدورة 125 ضيفا وفنانا مصريا وأجنبيا، من بينهم 63 فناناً مصرياَ، 27 فناناً أجنبياَ مشاركا من دول: صربيا، الصين، تونس، باكستان، العراق، اليابان، تايلاند، الجزائر، اندونيسيا، ليبيا، اليمن، افغانستان، الهند، اوزباكستان، نيجيريا .

تعرف على عبد العزيز أبو الخير

عبد العزيز أبو الخير من مواليد 1 يونيو 1935 ، حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية سنه 1954 ، ثم دبلوم تحسين الخطوط العربية سنة 1969 وكان ترتيبه الأول على الدفعة، عمل خطاطا بوزارة التربية، معاهد التربية الخاصة بدولة الكويت من سنة 1971 إلى 1975 .

ثم مدرسا لمادة الخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط العربية بالقاهرة فى العام الدراسي 76 / 1977 خطاط ومدرس للخط العربي (بالتكليف) فرع جامعة الملك عبدالعزيز – كلية التربية بالمدينة المنورة .

كتب خلالها كتب القراءة الجديدة للمرحلة الإبتدائية لحساب وزارة المعارف السعودية تحت إشراف الكلية بالإضافة إلى ما يقرب من ثلث القران الكريم للدائرة التلفزيونية المغلقة لقسم الطالبات ومختلف اللوحات الإرشادية والتعليمية وذلك من سنة 1977 إلى 1985 ( 1397 – 1405 هــ)

فاز بإحدى الجوائز التقديرية في مسابقة الخط العربي الدولية تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا سنة 1986، كما فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي سنة 1988 تحت إشراف وزارة الثقافة بمصر ، شارك بلوحاته فى عدد من المعارض والمسابقات الدولية وكان آخرها المسابقة الدولية الثانية بتركيا سنة 1989.

تعرف على محمد حسن أبو الخير

والخطاط محمد حسن أبو الخير ولد فى 25 مايو عام 1921، كان والده يكتب خطأ جيداً وجميلاً وكذلك جده ، يقول الخطاط محمد حسن أبو الخير – أنه يعود الفضل فى اكتشاف موهبته الى الشيخ عبد الغنى عجور الذي كان يدرس له النسخ والثلث والرقعة عام 1936 بالمعهد الأزهري.

خريج أول دفعة لدبلوم الخطوط العربية عام 1941 وكان ترتيبه الأول ، تدرج فى العمل بتدريس اللغة العربية حتى وصل إلى درجة موجه تربوي من عام 1962 الى عام 1976 .

رشحه الحاج محمد عبد القادر مدرساً للخط العربي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بقسم التربية الفنية ، تدرج حتى أصبح محاضراً بجامعة أم القرى عام 1977.

تتلمذ على يد العديد من أساتذة الخط العربي ورافقهم مثل محمد حسني البابا ومحمد المكاوي ، سيد إبراهيم ، محمود الشحات ، محمد غريب العربي ، الشيخ على بدوى ،الحاج محمد عبد القادر ومحمد ابراهيم الافندى ، وتأثر بأسلوب الحافظ عثمان في كتاباته وخاصة بمصحفه الذي كتبه وعمل على دراسة اسلوبه ومحاكاته.

شغل العديد من المناصب منها : عضو اللجنة العلمية في وضع مناهج كراسات الخط العربي لدور المعلمين ، عضو لجنة التحكيم بالمسابقة الدولية لفن الخط العربي بإسطنبول .

وأسهم في تعليم الخط العربي في السعودية وخاصة فى مكة المكرمة حيث قضى أكثر من عشرين عاماً يدرس الخط العربي فى جامعة أم القرى وفى منزله الخاص .

له العديد من الآثار منها كراسات خط الثلث للصف الرابع بدار المعلمين، له كراسة في شرح خط الثلث في منتهى الروعة وقد كان خطه في غاية القوة والحسن، له العديد من اللوحات الخطية الرائعه والتى تشهد على عبقرية وفن هذا الخطاط الفذ .

أقام العديد من معارض الخط العربي في قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى لطلاب الخط العربي ، تخرج على يديه العديد من الخطاطين في مكه المكرمه.

