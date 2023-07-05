غدا انطلاق بطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش

تنطلق غدًا الخميس بطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين، بمشاركة 537 لاعبًا ولاعبة من 12 جنسية مختلفة، بنادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام النسخة الحالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الاتحادين العربي والمصري للإسكواش، وشركة “بالم سبورتس”.

وقال الكابتن أمير وجيه، المستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز للإسكواش والمشرف العام على بطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين، إن النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين 537 لاعبًا ولاعبة من 12 دولة يمثلون مستقبل لعبة الإسكواش في العالم، مما يجعل المنافسة قوية بين المشاركين.

وأشار “وجيه” إلى استضافة نادي بالم هيلز أكبر معسكر لإعداد الناشئين بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، الأسبوع الماضي، وساهم هذا المعسكر في إعداد اللاعبين بشكل رائع للمنافسة على لقب البطولة، خاصة وأن النادي وفر كل الإمكانات اللازمة من ملاعب وتجهيزات فنية مختلفة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف من المعسكر.

من جانبه، أضاف طارق عطية رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس أن نادي بالم هيلز يحرص على دعم تطوير مستوى الموهوبين في كل الرياضات، وفي سبيل تحقيق ذلك قدم النادي كل التجهيزات اللازمة لاستضافة المعسكر التدريبي لناشئين الإسكواش؛ لإعداد لاعبين يمثلون مستقبل مصر في اللعبة ويساهمون في تعزيز ريادة الإسكواش والحفاظ على الصدارة بمنصات التتويج.

وأشار طارق عطية إلى إمكانيات نادي بالم هيلز، والذي يقام على مساحة 20 فدان-مما يجعله أكبر نادي رياضي في غرب القاهرة، وما يضمه من بنية تحتية ومنشآت وملاعب رياضية بمواصفات عالمية جاهزة لممارسة أكثر من 10 رياضات مختلفة منها حمامات سباحة وملعب جولف وملاعب إسكواش وتنس قادرة على استضافة بطولات محلية ودولية كبرى في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، مؤهلة لاستضافة كل الأحداث والبطولات الدولية بهدف الترويج للسياحة الرياضية، والارتقاء بها.

في سياق متصل، قال وليد الصميعي رئيس الاتحاد العربي للإسكواش، إن مشاركة هذا العدد الضخم من اللاعبين في بطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين تطلب مجهود ضخم في التنظيم وتنسيق جدول المباريات، وساعدنا على إنجاح ذلك تميز إدارة البطولة ونادي بالم هيلز بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإنجاح البطولة على المستويين التنظيمي والفني، لتصبح من كبرى البطولات في لعبة الإسكواش.

فيما أشار الكابتن أحمد عبد العال، مدرب منتخب الكويت للإسكواش، إلى قوة المنافسة ببطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين، لمشاركة جميع الفرق العربية، وكذلك نظام البطولة حيث ستتقابل كل الفرق المشاركة مما يمنح اللاعبين فرصًا كبيرة للعب المزيد من المباريات.

ويرى الكابتن سامر الخطيب، رئيس البعثة السعودية والمستشار الفني لمنتخب الإسكواش، أن أهم ما يميز البطولة مشاركة مدارس مختلفة مثل مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمنح بلاده فرصة كبيرة في التطوير والمنافسة، موجهًا الشكر لإدارة نادي بالم هيلز التي تسعى لتوفير كل إمكاناتها لإنجاح البطولة، كما وجه الشكر إلى الدولة التي يعتبرها وطنه الثاني ويسعد دوما بالتواجد فيها وكأنه بين أفراد أسرته.