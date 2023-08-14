غدا انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بحد أدني 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024، اعتبارا من الغد لنحو 350 ألفا و133 طالبا.

وذلك بحد أدني 250 درجة فأكثر ، بنسبة 60.98% للشعبة العلمية، لعدد 259445 طالبا.

والحد الأدني للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، فأكثر لعدد 90688 طالبا.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لمدة 5 أيام حتي 19 أغسطس الجاري.

وأشار الوزير إلي وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بكليات الطب البيطري، التمريض ، الزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.

هذا بالإضافة إلي وجود أماكن شاغرة في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن، وباقي المعاهد والكليات الحكومية.

أما بالنسبة للشعبة الأدبية فيوجد أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في كليات الآداب والتجارة، والتربية والحقوق وغيرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات 2023-2024.