غدا.. انطلاق أفريقيا 2017 بيوم رواد الأعمال

❐ السيسى: نحن بحاجة ماسة إلى مضاعفة جهودنا لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادىالمال ـ خاص ينطلق مؤتمر «أفريقيا 2017» تحت عنوان «الاستثمار من أجل النمو الشامل» غدا وعلى مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون

❐ السيسى: نحن بحاجة ماسة إلى مضاعفة جهودنا لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادى

المال ـ خاص

ينطلق مؤتمر «أفريقيا 2017» تحت عنوان «الاستثمار من أجل النمو الشامل» غدا وعلى مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا» بحضور 1500 شخصية على رأسهم عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، إضافة إلى المؤسسات المالية الرائدة، وبنوك الاستثمار، والمؤسسات الدولية والوكالات المتعددة الأطراف، ورواد الفكر والأعمال الذى يرسمون مستقبل أفريقيا.

وينطلق المؤتمر غدا بيوم لرواد الأعمال الأفارقة، ومن المنتظر أن يفتتح بعد غد الرئيس السيسى المؤتمر بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء الدول الأفريقية.

وفى هذا السياق، رحب الرئيس السيسى عبر الصفحة الرسمية للمؤتمر بضيوف مصر، قائلا:« الإخوة والأخوات المواطنون والأشقاء الأفارقة والأصدقاء من مختلف أنحاء العالم، يسعدنى ويشرفنى أن أدعوكم لحضور مؤتمر أفريقيا 2017 المقرر انعقاده فى شرم الشيخ فى الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر 2017، وهو يمثل محفلاً بارزًا يضم قيادات الدول ورؤساء الحكومات والقطاع الخاص ورجال الأعمال فى أفريقيا والعالم، وذلك لمناقشة نطاق واسع من قضايا التنمية والتجارة المطروحة على الساحة، فضلاً عن الاجتماع مع أهم الشركاء الاقتصاديين والأطراف المعنية فى القارة.

وسيركز »مؤتمر أفريقيا 2017« على قصص النجاح، مع الخروج بتوصيات وأهم الدروس المستفادة منها؛ الأمر الذى سيسهم فى ابتكار حلول لتحفيز الاستثمار، والحث على خلق فرص العمل، وتحقيق نمو أكثر شمولية، وسيتيح المؤتمر كذلك فرصة طيبة لجميع المشاركين لتبادل أفضل الممارسات لتعم المنفعة التى كانت نتاج خبرات متنوعة وخلفيات مختلفة تتمتع بها القارة السمراء».

وأضاف الرئيس:«وتأتى استضافتنا منذ عامين لإطلاق منطقة التجارة الحرة بين تجمعات «الكوميسا» وتجمع شرق أفريقيا و«السادك» خير دليل على حرص مصر على دفع علاقات التجارة والاستثمار للأمام فى قارتنا العزيزة، وكان توقيع اتفاق التجارة الحرة فى شرم الشيخ فى يونيو 2015 خطوة مهمة على طريق إنشاء منطقة تجارة حرة قارية تضم جميع الدول الأفريقية، وترمى هذه المساعى الحثيثة فى المقام الأول إلى تيسير التجارة على مستوى القارة، فضلاً عن دعم الدول الأفريقية فى سعيها نحو تحقيق التنمية والازدهار، ودفع جهود التكامل الإقليمى إلى الأمام، وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من العقبات التى يمر بها الاقتصاد العالمى، إلا أن الاقتصادات الأفريقية لا تزال قادرة على الصمود وظلت محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة جاذبة للاستثمار العالمى.

ومع ذلك، فنحن بحاجة ماسة لمضاعفة جهودنا المشتركة بغية تعميق التعاون والتكامل الاقتصادى من أجل تحقيق التنمية والتقدم الذى تتطلع إليه أممنا الأفريقية».

وتابع الرئيس:«قد شرعنا فى مصر خلال السنوات الأخيرة فى تطبيق إصلاحات مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لوطننا، والآن نحن فى خضم تنفيذ برنامج إنمائى شامل يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وبناء الصناعات المبنية على المعرفة، وفى هذا السياق، قد أطلقنا العديد من المشروعات الضخمة الطموحة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس التى تعد واحدة من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة على مشارف محافظة القاهرة».

وقال الرئيس:« إننا نؤمن إيمانًا شديدًا بدور المرأة والشباب فى عملية التنمية الاقتصادية، وقد أطلقنا على عام 2017 «عام المرأة»، فتعزيز دور المرأة فى مجتمعاتنا سيمنحنا فرصة تنفيذ برنامجنا التنموى الطموح، وبناءً عليه، سيكون تمكين المرأة جانبًا مهمًا من جوانب برنامج «مؤتمر أفريقيا 2017»، ومن ناحية أخرى، فإن «يوم رواد الأعمال» سيضمن انخراط الشباب فى برنامج المؤتمر، وإبراز دورهم الحيوى، ونظرا لأن نجاحاتنا كدول أفريقية ترتبط ارتباطًا وثيقًا، لذا تلزم مصر نفسها تجاه القارة الأفريقية، ولن تدخر جهدًا من أجل مد وتعزيز الروابط وأواصر التكامل، وبناء المزيد من التكامل الاقتصادى بين مختلف الدول الأفريقية، وختامًا، إننى أتطلع للقائكم جميعًا خلال مؤتمر «أفريقيا 2017» فى الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر فى شرم الشيخ».

من جانبه، ذكر موقع المؤتمر، أنه ستتم استضافة 1500 شخصية من كبار رواد الأعمال الذين يحضرون للمشاركة ومناقشة واستكشاف الفرص الاستثمارية فى المشروعات القابلة للتمويل، فضلاً عن الشركات التى حققت معدلات نمو مرتفعة فى القطاع الخاص فى أفريقيا، والمشروعات الحكومية التى تتطلب الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، وسيسلط المؤتمر الضوء أيضًا على ما يحدث فى المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاح السياسية التى من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمى والتجارة عبر الحدود، ويقدم «مؤتمر أفريقيا 2017» نظرة ثاقبة على فرص الأعمال الجديدة للصناديق والبنوك والمستثمرين الاعتباريين والمستثمرين الملاك الذين يتطلعون إلى توسيع محافظهم الاستثمارية فى أفريقيا، ولذا يُعد هذا المؤتمر منصة فريدة من نوعها للمعاملات تتيح فرصة لا تعوض للشركات العاملة فى مجال المعاملات والخدمات التجارية، وسيحصل الشركاء الإستراتيجيون والمحامون ومقدمو الخدمات على ميزة غير مسبوقة، وهى الجلوس على طاولة اتخاذ القرارات بشأن أهم المعاملات وفرص الأعمال التجارية بمجرد الكشف عنها.

ويتميز مؤتمر هذا العام بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال مليئا بالحوارات عن الأعمال التجارية وتقديم عروض تقديمية فى هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارًا من القاهرة إلى كيب تاون، ولذلك فهو منصة الأعمال الرائدة للتواصل وإقامة شبكة من العلاقات وبدء عقد الصفقات.

وسيتم خلال المؤتمر، الإنصات مباشرة إلى رؤساء الدول الأفريقية وأهم المديرين التنفيذيين للشركات بالقارة الذين يبتكرون سياسات جديدة، وحضور العروض التقديمية من المديرين التنفيذيين الذين يبحثون عن شركاء عالميين وتمويل، ومقابلة أكثر من ألف شخصية رائدة فى مجالات التمويل والصناعة وصناعة السياسات وأصحاب المشروعات من أفريقيا والعالم، واكتساب الخبرات والنظرة الثاقبة بشأن التطورات الحالية والمستقبلية فى مصر وأفريقيا لتحديد فرص الأعمال والشراكات الجديدة، ولقاء وتعاون مع الاستشاريين، ومراكز الشركات الناشئة، والمستثمرين الملاك وشركات رأس مال المخاطرة، واقتناص فرصة لتقديم الشباب مشروعهم من خلال جلسات ترويج للشركات الناشئة، وتكوين شبكة علاقات مع الشباب الافارقة فى حفل استقبال يوم رواد الأعمال الشباب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمة لها نشرها موقع المؤتمر:«بدايةً أود أن أعرب عن دواعى سرورى لاستضافة جميع ومختلف أطياف مجتمع الأعمال والاستثمار مرة أخرى فى «مؤتمر أفريقيا 2017» لدفع عجلة الاستثمار فى القارة السمراء، وفى ضوء النجاح الملحوظ الذى حققه المؤتمر العام الماضى، سيكون مؤتمر هذا العام بمثابة بوابة لتعزيز الاستثمار والتعاون الشامل فى القطاع الخاص».

وأضافت:«الجدير بالذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات السياسية الاقتصادية الثلاث، وهى «الكوميسا» و«السادك» وتجمع شرق أفريقيا، التى أطلقت فى شرم الشيخ فى يونيو 2015 تعد أكبر تكتل تجارى فى أفريقيا، فهى تضم 26 دولة بناتج محلى إجمالى مجمع يقترب من 1.2 تريليون دولار، وسوق استهلاكية بها أكثر من 620 مليون مستهلك، وأدت الإصلاحات الشاملة التى اعتمدتها الحكومات الأفريقية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى جميع أنحاء القارة، مما أدى إلى إجراء تغييرات ملحوظة فى هيكل العديد من الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية، وبلغت النسبة التى حققتها أفريقيا من إجمالى التحسينات العالمية فى الأعمال التجارية، والإصلاحات التنظيمية عام 2016 نحو 30٪، وقد أثبت النمو صلابته ومرونته فى ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، فى جميع أنحاء أفريقيا، إلى 4.3٪ فى عام 2018، وفى عام 2016، حققت 12 دولة أفريقية معدلات نمو تزيد عن 5%، وحققت نصف هذه الدول معدلات نمو تجاوزت 7%، وتتجاوز الاقتصادات الأفريقية على المتوسط العالمى، ومعظم الأسواق الناشئة الأخرى».

وتابعت:«تؤدى الاتجاهات المتصاعدة نحو التحضر والطبقة المتوسطة الآخذة فى التوسع إلى زيادة الطلب على مجموعة أكبر من الخدمات، فضلاً عن المساعدة على جعل الاقتصادات الأفريقية أكثر تعقيدًا وتنوعًا، كما تستفيد أفريقيا من مواردها الضخمة غير المستغلة وإمكاناتها للنمو لتصبح محركًا للنمو العالمى وإعادة التوازن، ويحتاج القطاع الخاص إلى الإطار القانونى الصحيح والحوافز لتشجيع الاستثمار والترويج له، ومن جانبنا نتعاون مع شركائنا الأفارقة على دعم هذه القضايا، ولا يزال هناك المزيد من الجهود لنبذلها، فالتجارة والاستثمار فيما بين الدول الأفريقية، لم يحرزا التقدم المرجو كسائر المناطق الأخرى، كما أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لم تترجم إلى رخاءٍ ينعم به الجميع، وتجدر الإشارة إلى أن تسخير قدرات المواهب الشابة فى أفريقيا وتهيئة البيئة المواتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص أمران أساسيان لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة فى النمو الاقتصادى والازدهار».

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا قانون الاستثمار الجديد الذى يشكل حجر الزاوية فى أجندة الإصلاح الاقتصادى، وقمنا بزيادة الإنفاق الاستثمارى العام بنسبة 61٪ فى عام 2016، وتخصيص رأس المال لمشروعات البنية التحتية والطاقة الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد، وتتضافر هذه الجهود مع التزامنا بالعمل كبوابة إستراتيجية لأفريقيا والعالم.

ودعت فى نهاية كلمتها ضيوف المؤتمر إلى المشاركة فى نمو اقتصاد مصر الغالية والاستثمار فى بيئة استثمارية لا تضاهى فى القارة السمراء.

رؤساء رواندا وكوت ديفوار وجزر القمر وغينيا.. أبرز المتحدثين







«مؤتمر أفريقيا 2017» الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا، يتحدث فيه كل من الرئيس غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس ألفا كوندى، رئيس جمهورية غينيا، والرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والرئيس بول كاجامى، رئيس جمهورية رواندا، وكارلوس أجوستينو رئيس وزراء دولة موزمبيق، وديميك ميكونن نائب، رئيس الوزراء جمهورية إثيوبيا، وسندسو نيجوينا، أمين عام الكوميسا، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهبة سلامة، مدير وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا، وعبد الحميد شرارة، مؤسس ورئيس المجلس التنفيذى لمبادرة «رايس اب» لريادة الأعمال، وعبد الصمد ربيى، الرئيس التنفيذى لمجموعة «بى يو إيه» للاستيراد، وأحمد أبو هشيمة، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة حديد المصريين، وأحمد السويدى، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى، وأحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأحمد الألفى مؤسس «فلات 6 لابز»، وعلى كلابى الرئيس التنفيذى فى المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية فى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، وأندرى تشيشيرين، كبير أخصائى تمويل المشروعات فى منظمة صندوق المناخ الأخضر.

ويتحدث فى المؤتمر كل من أنتونى لو رو المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة أوبر، والدكتور بنديكت أوكى أوراما، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، والدكتور بندر الحجار، رئيس البنك الإسلامى للتنمية، وباسل الباز، مؤسس شركة «كربون» القابضة المصرية، وبن وايت، مؤسس شركة «فى سى فور أفريقيا»، وكارلوس لوبيز، الأمين التنفيذى السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتور شيخ موديبو ديارا، رئيس وزراء جمهورية مالى السابق، وكريستوفر ماركس، العضو المنتدب ورئيس الأسواق الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودانيال ماتيلا، الرئيس التنفيذى لشركة الاستثمارات العامة «إ س أو سى»، وفرانسيس مانجينى، مدير التجارة والجمارك بالكوميسا، وهانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفيرة هيلين هاى، الرئيس التنفيذى لمبادرة صنع فى أفريقيا، وهشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وإبراهيم شيخ ديونج المؤسس، والرئيس التنفيذى لشركة أفريقيا للاستشارات والتجارة، وإيبوكون اديبايو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجنوب آسيا فى الأسواق الدولية فى بورصة لندن، وجانيت هيكمان المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، وكريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وخالد شريف، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، وكريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولى، وليونيل زينسو، رئيس وزراء بنين السابق والرئيس التنفيذى لشركة «سويث بريج»، ومالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، ومحمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأسامة الشريف العضو المنتدب لشركة «سونكر»، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، وفيرا سونجو السكرتيرة العام، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.