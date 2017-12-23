غدا.. السويدي يعرض الانطلاقة الجديدة للائتلاف دعم مصر

ياسمين فواز:يفتتح غدا الأحد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" المقر الرئيسي للائتلاف، بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.وسيتم عقب الافتتاح عقد اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف بحضور كافة أعضائه.ومن المقرر أن يعقب الافتتاح تنظيم مؤتمر "ائتلاف دعم مصر .. انطلاقة جديدة" وذل

ياسمين فواز:

يفتتح غدا الأحد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف “دعم مصر” المقر الرئيسي للائتلاف، بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.

وسيتم عقب الافتتاح عقد اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف بحضور كافة أعضائه.

ومن المقرر أن يعقب الافتتاح تنظيم مؤتمر “ائتلاف دعم مصر .. انطلاقة جديدة” وذلك بأحد فنادق القاهرة، حيث يعلن فيه السويدي خطة الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية لعام 2018، والأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة ، وملامح الانطلاقة الجديدة من تحرك جماهيري ومبادرات تنموية وشعبية تحقق صالح المواطن وتستهدف تحسين نوعية الحياة للأسرة المصرية.

كما يستعرض المهندس محمد السويدي في المؤتمر حصيلة نشاط الائتلاف خلال عام 2017 وأبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب من أجل مصلحة المواطنين، وأبرزها قانون التأمين الصحي الشامل.

يحضر الفاعليات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب و الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ووكيلي مجلس النواب وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الاحزاب ونواب الائتلاف والشخصيات العامة و لفيف من رجال الصحافة والإعلام .

ويأتي افتتاح السويدي المقر الرئيسي للائتلاف بالتجمع الخامس في القاهرة بعد أيام من افتتاح عدد من المقرات بالمحافظات في الصعيد والوجه البحري، بالمنيا وبني سويف والغربية والبحيرة والدقهلية والإسكندرية وأخيراً محافظة الشرقية والتي اطلق منها مبادرة ” شغلك في قريتك” التي تستهدف خلق فرص عمل للشباب والمرأة بقري مصر .