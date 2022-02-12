اقتصاد وأسواق

غدا.. التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة في سوهاج

سيتم التدريب بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية على ثلاثة أقسام هي: المطبخ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف،
دعاء حسني 2:24 م, السبت, 12 فبراير 22 2:24 م, السبت, 12 فبراير 22

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تبدأ مديرية القوي العاملة بسوهاج، غدًا الأحد، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانًا وعلى 3 أقسام، وذلك لمدة 10 أيام. أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرًا إلى أن قبول طلبات التدريب سوف يتم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط- سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23، 24 فبراير الحالي.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية على ثلاثة أقسام هي: المطبخ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف،

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لافتًا إلى أن الجانب العملي يمثل 80%، والنظري يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.  

من جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمدة ستة أسابيع، منها أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المُعدات الفندقية، وأسبوعان في هيلتون الأقصر،

مشيرًا إلى أنه يشترط في المتقدم: الحصول على مؤهل عال أو متوسط، حسن المظهر، اجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد على 30 سنة. 

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وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي: صورتان من بطاقة الرقم القومي، وصورتان من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وبرنت تأميني “بعد اجتياز المقابلة الشخصية”، وصورتان شخصيتان، وصورتان من الموقف من التجنيد للذكور، شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له، وسيرة ذاتية للمتقدم.

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب عديدة؛ منها: الحصول على شهادة معتمَدة باتمام التدريب من وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا، تتيح للمتدرب تغيير مهنته في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

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كما يحصل المتدرب على بدل نقدي يومي قدره 40 جنيهًا تُصرف في نهاية الأسابيع الأربعة مع وجبة خفيفة يوميًّا، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين، وتأمين ضد إصابات العمل، وزيّ موحد وأدوات كتابية وكل ما يَلزم التدريب،

ويكون للمتدرب الأولوية في فرص العمل التي توفرها مديرية القوي العاملة داخل المحافظة أو خارجها.

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بقلم دعاء حسني

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