غدا.. الانتهاء من اختبارات المتقدمين لـ«وظائف 30 ألف معلم»

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن – غدا الثلاثاء – ستنتهي اختبارات المتقدمين لـ«وظائف 30 ألف معلم» ، حيث تعقد اليوم وغدا اختبارات المتقدمين من محافظة الدقهلية.

يذكر أن تم الانتهاء من إجراء اختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم في محافظات (الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والغربية، وقنا، والأقصر، وبنى سويف، وأسيوط، والشرقية، وسوهاج، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم، والمنيا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد). وقد يتم الإعلان عن النتيجة خلال شهر أكتوبر المقبل،

وسوف تظهر نتيجة الوظائف بعد الانتهاء من الاختبارات الإلكترونية التي يجريها جهاز التنظيم والإدارة في الفترة من يوم 28 أغسطس وحتى 27 سبتمبر الجاري، حسب التوزيع الجغرافي من واقع محل الإقامة المثبت في بطاقات الرقم القومي لكل متقدم.

وفى حالة اجتياز عدد كبير اختبارات القبول على نحو يفوق الأعداد المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة في المرحلة الأولى، سيتم الرجوع إلى معايير أخرى للمفاضلة من أهمها تاريخ الحصول على المؤهل والتقدير العام النهائي، والبرامج التدريبية التي تم الحصول عليها، وسن المتقدم.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من «وظائف 30 ألف معلم» تركز على تخصصات رياض أطفال ومعلم مساعد للصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الإبتدائى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بشرط توافر المهارات العامة والتخصصية المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

ومن المقرر أن يتسلم الفائزون العمل مع بدء العام الدراسي الجديد. 2022-2023، بجسن البيانات الرسمية بخصوص «وظائف 30 ألف معلم».