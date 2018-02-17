غدا.. افتتاح دار الأيتام الثانية في مبادرة الداخلية وحديد المصريين

المال ـ خاص: يفتتح مسئولى مبادرة وزارة الداخلية وحديد المصريين لرفع كفاءة دور رعاية الايتام والمسنين وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة غدا الأحد الدار الثانية التى شملتها المبادرة والتى ستستوعب 100 طفل يتيم من سن 7 إلى 18 عاماً، بحضور…

المال ـ خاص:

يفتتح مسئولى مبادرة وزارة الداخلية وحديد المصريين لرفع كفاءة دور رعاية الايتام والمسنين وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة غدا الأحد الدار الثانية التى شملتها المبادرة والتى ستستوعب 100 طفل يتيم من سن 7 إلى 18 عاماً، بحضور رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين وقيادات من وزارة الداخلية وعدد من الوزراء.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن حديد المصرين، تعتبر دار “مؤسسة الجمالية لرعاية الايتام “هى الدار الثانية التى شملتها المبادرة بعد دار أقدار لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقع دار مؤسسة الجمالية لرعاية الأيتام على مساحة 2000 متر وقد شمل إعادة التأهيل رفع كفاءة الدار وتوفير بيئة كاملة لمعيشة الأطفال من غرف نوم ومكان لممارسة الرياضة ومطعم وأماكن استذكار، إضافة إلى أثاث كامل للدار وتراس خارجي بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين جنيه.

يذكر أن مبادرة رفع كفاءة دور رعاية الايتام وأطفال الشوارع والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة التي انطلقت فى شهر يوليو 2017 والتي أطلقتها مجموعة حديد المصريين ووزارة الداخلية وجمعية أماني الخير والتي يرعاها ودير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وتستهدف دور الرعاية التى تتطلب تأهيل ورفع كفاءة بمحافظات جمهورية مصر العربية وقامت فى نهاية سبتمبر الماضى، من افتتاح دار أقدار لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والتى كانت تضم 107 حالة لذوى الاحتياجات الخاصة من عمر 3 سنوات وحتى 73 سنة، عمال شركات النظافة والتعامل بكل حسم مع أي شركة تقصر في عملها.