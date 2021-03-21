اتصالات وتكنولوجيا

غدا..إريكسون تناقش آخر تطورات شبكات الجيل الخامس للاتصالات

افتراضيا بحضور ممثلي ومشغلي ومصنعي ومنظمي القطاع
المال - خاص 1:09 م, الأحد, 21 مارس 21 1:09 م, الأحد, 21 مارس 21

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تستعرض شركة إريكسون لحلول الاتصالات آخر تطورات شبكات الجيل الخامس في المؤتمر الرقمي لتقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «5G مينا 2021»، الذي يُعقد افتراضياً هذا العام غدا ويوم 24 مارس الحالى، ويجمع المؤتمر ممثّلي ومشغّلي ومصنّعي ومنظّمي قطاع الاتصالات، بهدف مناقشة جميع جوانب منظومة عمل شبكات الجيل الخامس.

وكجزء من مشاركة إريكسون في المؤتمر، سيلقي زوران لازاريفيتش؛ الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، كلمة غدا حول الدور الحاسم لعملية تقسيم الشبكة إلى شبكات افتراضية متعددة. وبعد غد ، يشارك عثمان شهاب؛ رئيس قسم الشبكات والجيل الخامس في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا في جلسة نقاش تتناول شبكات الجيل الخامس المستقلة مقارنةً مع غير المستقلة.

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وتركّز إريكسون على الإمكانيات والقدرات التي تقدمها تقنية الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات، مما يتيح لهم خدمة عدد كبير من حالات الاستخدام من خلال توفير اتصالات فائقة السرعة. ومن الهواتف الذكية إلى المصانع الذكية، تشكّل تقنية الجيل الخامس منصة ينطلق منها المجتمع نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة.

كما تعدّ تقنية الجيل الخامس من إريكسون جزءاً من شبكات الجيل الخامس المنتشرة في خمس قارات، والتي تدفع قطاع الاتصالات نحو آفاق جديدة. ولدى إريكسون حالياً 82 شبكة جيل خامس تجارية حيّة تعمل في جميع أنحاء العالم، 13 منها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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بقلم المال - خاص

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