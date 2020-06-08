غدا.. أول اجتماع وزاري لمفاوضات سد النهضة بعد توقف أشهر

وجه وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، اليوم الإثنين، الدعوة لنظيريه المصري الدكتور محمد عبد العاطي والإثيوبي سيليشي بقلي، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة والذي سيعقد عن بُعد، يوم غد الثلاثاء.

وقالت وزارة الموارد المائية والري السودانية – في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط– إن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالا لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجا للجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولا لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث تمكنت – خلال الجولات السابقة، والتي امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 – من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الاتفاق بشأنها.

وأوضحت وزارة الري السودانية أن الاجتماع سيعقد بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الاجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.

وأعرب وزير الري والموارد المائية السوداني عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.

ومنذ أشهر تتوقف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بسبب تعنت أديس أبابا ورفضها مخرجات مفاوضات واشنطن والتي التوقيع بشأنها من جانب مصر فقط مؤخرا.