غدا أول أيام فصل الشتاء.. الأرصاد: شبورة وأمطار متفاوتة الشدة أبرز الظواهر

تتوقع الأرصاد الجوية بدء أول أيام فصل الشتاء رسميا غدا الأربعاء، لتسود أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك، وارتفاع الأمواج لتصل إلى 3 أمتار لتعلن بداية ظواهر فصل الشتاء، وتبقى فرص تكون الشبورة المائية صباحا قائمة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة فى فصل الشتاء

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يتزامن مع بداية فصل الشتاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ( من 3.2درجة مئوية، مع فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، مؤكدة أنه سيتم التنويه تفصيليا عن الحالة الجوية الممطرة المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل عند اقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ .

فصل الشتاء

وقالت الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ من 21 ديسمبر إلى 20 مارس إذ يزداد الجو برودة وتتساقط الأمطار وأحيانا الثلوج بحسب الموقع الجغرافي، ويحل الصيف في هذه الفترة على نصف الكرة الجنوبي.

وتتوقع أن يتميز فصل الشتاء فى 2022 بأنه يقصر النهار ويطول الليل في نصف الكرة الشمالي، بينما يطول النهار ويقصر الليل في نصفها الجنوبي، و يمتاز هذا الفصل بشدة البرودة في هذا الفصل تهطل الأمطار والثلوج وتهب الرياح الهائجة.. وتهاجر فيه الطيور.

تتراوح ما بين 17 و18 درجة للعظمي

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل والإنذار المبكر فى هيئة الأرصاد الجوية، لـ”المال” فى وقت سابق، أن تتراوح معدلات درجات الحرارة خلال فصل الشتاء 2022 مابين 16 إلى 18 درجة عظمى فى السواحل الشمالية، ومن 18 إلى 19 درجة فى القاهرة والوجه البحرى خلال فترات النهار.

بدء ظواهر فصل الشتاء

وذكرت الأرصاد، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير الشبورة المائية على العديد من المناطق وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وشمال الصعيد وخلال وقت قصير سوف تنقشع وتعود الأجواء إلى طبيعتها.

وتابعت أنه على النقيض تماما؛ تنشط الرياح الشمالية الغربية لتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات النهار و الإحساس بدرجة الحرارة أقل.

كما تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وتتوقع أنه خلال اليوم تتقدم الرياح الشمالية لتؤثر على كافة الأنحاء وعلى إثرها يقل الإحساس بدرجة الحرارة وتبدأ السحب بالتكاثر على مختلف المناطق الشمالية حتى تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار علي القاهرة ليلا وهكذا تعتبر هذه أولى نفحات الشتاء مع اقتراب بدايته غدا.