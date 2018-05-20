غدا.. آخر موعد لقبول طلبات العمل بـ9 مهن في الخليج

دعاء حسنيتنتهي وزارة القوى العاملة، غدا الإثنين، من قبول طلبات راغبي العمل علي 9 مهن متوفر لها 265 فرصة عمل لدي شركة للتجارة العامة بدولة خليجية، برواتب بعملة دولة العمل تتراوح بين 6 آلاف و14 ألف جنيه مصري تقريبا، بخلاف المزايا الأخرى، بتوفير السكن، والمواصلات، والبدلات والإضافي، والتأمين الطبي طب

دعاء حسني

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدا الإثنين، من قبول طلبات راغبي العمل علي 9 مهن متوفر لها 265 فرصة عمل لدي شركة للتجارة العامة بدولة خليجية، برواتب بعملة دولة العمل تتراوح بين 6 آلاف و14 ألف جنيه مصري تقريبا، بخلاف المزايا الأخرى، بتوفير السكن، والمواصلات، والبدلات والإضافي، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة حداد، ونجار، وفنى تركيبات بايبات ومساح، ومشرف مدني، وعامل حفر، وفني تركيبات، وعامل فني، ومراقب بايبات، الخبرة المطلوبة 3 سنوات فاكثر، والسن من 25 إلي 45 عاما، وأن يكون جواز السفر ساريا لمدة 3 سنوات علي الأقل.

وأوضح الوزير، أن قبول الطلبات ينتهي غدا الإثنين وتقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل “قسم تلبية الاحتياجات بالخارج”، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، سارٍ لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادة الخبرة ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.