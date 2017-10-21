غداً.. قناة السويس للحاويات تُسلم التربية والتعليم مدرسة جديدة

المال ـ خاص: تعقد شركة قناة السويس للحاويات، مؤتمر صحفي غدا، بحضور وزراء التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ويان بوزا مدير عام محطة شركة قناة السويس للحاويات، وهاني النادي رئيس العلاقات العامة والحكومية بقناة السويس للحاويات، بمناسبة انتهاء

المال ـ خاص:



تعقد شركة قناة السويس للحاويات، مؤتمر صحفي غدا، بحضور وزراء التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ويان بوزا مدير عام محطة شركة قناة السويس للحاويات، وهاني النادي رئيس العلاقات العامة والحكومية بقناة السويس للحاويات، بمناسبة انتهاء الشركة من إنشاء مدرسة التعليم الثانوي بقرية بالوظة، بمحافظة شمال سيناء، وتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.



وقالت الشركة فى بيان لها، إن إنشاء المدرسة جاء إيمانا من شركة قناة السويس للحاويات، بأن التعليم هو السبيل لتقدم المجتمعات ونموها، وباعتبارها شريكاً أساسياً فى عملية التنمية المحلية، وايماناً منها بالدور الذى يقع على عاتقها للمساهمة فى تنمية المجتمع المدني.



