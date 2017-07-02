غداً.. ثاني جلسات محاكمة خالد على فى قضية الفعل فاضح

إيمان عوف: تنظر محكمة شمال الجيزة - دائرة جنح الدقي، غدا، فى التاسعة صباحا، ثاني جلسات محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. ودعا حزب العيش والحرية، فى بيان أصدره اليوم، المؤمنين بالديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة،



إيمان عوف:

تنظر محكمة شمال الجيزة – دائرة جنح الدقي، غدا، فى التاسعة صباحا، ثاني جلسات محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

ودعا حزب العيش والحرية، فى بيان أصدره اليوم، المؤمنين بالديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة، للتضامن مع خالد علي، مؤكدا أن القضية ملفقة، وأن استهداف خالد علي، يأتي عقابا له على تصديه لعدد من القضايا المصيرية، ومنها قضية تيران وصنافير، والدفاع عن الحقوق النقابية والمال العام وغيرهم. وأيضا لحرمانه من حقه في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018، بالإضافة لحملة التشويه الممنهج ضد الحزب، رغم مواقفه الحاسمة والمعروفة ضد التيارات والتنظيمات الطائفية والرجعية.

وقال البيان: إننا إذ ندرك أن ما جاء في تحريات المباحث يكشف بجلاء طبيعة تلك القضية ولماذا تحركت، نؤكد على استخدام حق التقاضي للدفاع عن الحقوق الدستورية، والعمل على الانتشار وسط الطبقات الشعبية لبناء تنظيم ديمقراطي فعال، واستخدام جميع الوسائل الديمقراطية السلمية للدفاع عن حقوق الشعب، وعن قيم المواطنة والديمقراطية.