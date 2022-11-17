غداً.. تشغيل المرحلة الأولى من أكبر ممشى سياحي بالسادات

تبدأ شركة معمار للتطوير العقاري التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من أضخم ممشي سياحي ترفيهي بمدينة السادات بطول 1 كم تقريباً غدا الجمعة.

وقال أحمد سعيد رئيس القطاع التجاري بشركة معمار، إن الشركة قررت بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الممشى السياحي التابع لمشروع «داون تاون السادات DOWN TOWN EL SADAT » وهو أكبر مشروع تجاري إداري ترفيهي في قلب مدينة السادات والمقام على مساحة 17 ألف متر مربع باستثمارات حوالي 350 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الممشى الـ«fan zone» أكبر منطقة ترفيهية في محافظة المنوفية ،ويتسع لاستيعاب قرابة 3000 فرد مع توفير جراجات كافية لاستيعاب سيارات الزائرين، وهو مكون من 3 مراحل سيتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى وفتحها مجانا للجمهور الجمعة القادمة، حيث سيتم بهذه المناسبة إذاعة مباريات كأس العالم 2022 مجانا عبر شاشات ضخمة بحجم 3*4 متر مربع.

وأكد أن الشركة وفرت نقاط متنوعة لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات للزوار ومستخدمي الممشى السياحي، لافتاً إلى أن مشروع دوان تاون السادات يضم 220 وحدة متنوعة الأنشطة وتم الانتهاء من تنفيذ 60% من الانشاءات الخاصة به استعداد لافتتاحه خلال عام 2023 .

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شركة معمار للتوسع جغرافيا بمشروعات تجارية وإدارية وترفيهية، وقد صمم المشروع بواجهات عصرية متميزة ليضم عدد كبير من الأنشطة ما بين التجاري والإداري والترفيهي، كما أن موقعه على المحور المركزي وفي قلب مجمع البنوك بمدينة السادات تمنحه مميزات لا تتكرر في أي مشروع أخر.

وفي ذات السياق، بدأت شركة معمار للتطوير العقاري جولة خليجية للترويج للعقار المصري وجذب المستثمرين الخليجيين لدخول السوق في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في القطاع العقاري.

وبدأت الشركة جولتها بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع مشاركتها في معرض the investor expo العقاري المقام في مدينة الرياض.

من جانبه، قال محمد صبحي رئيس مجلس إدارة شركة معمار للتطوير العقاري، إن شركته تولي محور تصدير العقار أهمية كبرى، وقد بدأت جولتها الخليجية قبل بدء فعاليات المعرض بعدة أيام والتقى خلالها عدداً من كبار المستثمرين السعوديين لبحث الشراكة في عدد من المشروعات العمرانية في السوق المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن «معمار» تستهدف من خلال مشاركتها في المعرض المقام بمدينة الرياض، تحقيق مبيعات لزوار المعرض بقيمة 100 مليون جنيه، حيث تمتلك الشركة عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية في مدن القاهرة الجديدة والسادات وسوهاج الجديدة ومدينة الفيوم.

وأكد صبحي، أن هناك جولات أخرى خلال الفترة القادمة ستشمل دول الكويت والإمارات والأردن وسلطنة عمان، بهدف الدخول في شراكات متنوعة مع الأخوة العرب بما يدعم صناعة التطوير العقاري في مصر، ويزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية في السوق العقاري.

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