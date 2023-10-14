غداً.. بدأ حجز 144 وحدة بمشروعات إسكان في مدينة رشيد الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 144 وحدة سكنية بمشروعات (إسكان متميز ذو طابع ساحلي، سكن مصر) في مدينة رشيد الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحجز يكون عن طريق الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، إذ تتوافر كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص.

وأوضحت الهيئة أن الحجز سيبدأ من غد الأحد الموافق 15/10/2023 بمقر جهاز المدينة.

ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية، يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

يشار إلى أن مدينة رشيد الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشائها، وتتمتع بموقعها المتيمز من بداية مصب فرع رشيد وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو.

ووفقاً لبيان سابق صادر عن الوزارة، من المقرر أن تستوعب المدينة جميع أنواع الإسكان، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وتبلغ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 406.219 مليون جنيه، ويجري حالياً استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، وتم البدء في تنفيذ مأخذ ومحطة رفع بقدرة 5 آلاف م3/يوم + خط ناقل قطر 250 مم بطول 6.5 كم ومحطة كومباكت بطاقة 2000 م3/يوم، لتغذية المرحلة العاجلة بالمياه، ومن المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية.

وتصل إجمالي الاستثمارات بالمرحلة العاجلة حتى الآن لنحو 778 مليون جنيه، ، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (66 عمارة)، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال عام من الآن، كما يجرى تنفيذ عدد من العمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بمساحات تتراوح بين (100 – 110 – 120) م2، وبلغت نسبة تنفيذها 53 %، بحسب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وعلى صعيد الأراضي التي تم تخصيصها بالمدينة خلال الفترة الأخيرة، أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة في بيان سابق، إلى أنه تم تخصيص مساحة 35 فدانا بالمدينة لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وتم البدء في تنفيذها، وسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى منها في العام الدراسي القادم، كما تم تخصيص 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 32 ألف م2 بنشاط مدارس بالمرحلة الأولي، وتخصيص أراض خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

جدير بالذكر أن مساحة المرحلة الأولى من مدينة رشيد الجديدة حوالي 550 فداناً وتتضمن إسكان قطع أراضي متميز على البحر وإسكان قطع أراضي مميزة، وإسكان عمارات دار مصرـ وإسكان عمارات سكن مصر، وإسكان عمارات اجتماعي متميز، واسكان عمارات اجتماعي، إسكان مختلط، معارض وورش وخازن، وأخيراً خدمات مركزية، وفقاً للمعلومات المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني