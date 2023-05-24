غداً.. انطلاق فعاليات معرض «هذي مصر» في الرياض بالسعودية

أعلنت شركة النيروز لتنظيم المعارض عن انطلاق فعاليات الدورة 21 من معرض “هذي مصر” بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، غدًا بمشاركة عدد من كبريات شركات التطوير العقاري التي تستعرض حزمة من المشروعات المتميزة.



وقال المهندس إسلام برهان، رئيس مجلس إدارة شركة النيروز للمعارض، إن المعرض يقام في فندق JW MARRIOTT والذي يعد من أكثر الأماكن تميزًا، ويتناسب اسم الفندق وموقعه مع تاريخ الشركة المنظمة ومع طبيعة وحجم الشركات المشاركة بالمعرض، لافتا إلى أن المعرض ينعقد أيضًا في توقيت مثالي يمثل بداية موسم مبيعات العقارات في المملكة العربية السعودية.



وأوضح أن شركة النيروز لتنظيم المعارض اعتمدت على آليات متنوعة للتعريف بالمعرض والشركات المتواجدة به، والفرص التي يمكن للعميل اقتناصها أثناء زيارته للمعرض، متوقعا ارتفاع حجم الإقبال على المعرض طوال فترة انعقاده والتي تمتد من 25 وحتى 27 مايو الجاري.



وأوضح المهندس هيثم برهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيروز للمعارض، أن المعارض العقارية تتميز بتحقيق التواصل المباشر بين العملاء والشركات، مما يمكن من تقديم الوحدة التي تناسب العميل، مع التعرف على التطورات في احتياجاته في الوحدة العقارية، كما أن المعارض تكون فرصة لتقديم عروض حصرية لا يتم تقديمها سوى خلال فترة المعرض فقط، وهو ما يجعلها فرصة للعميل للاستفادة من هذه العروض.



وأكد أن تصدير العقار ملف قومي تعمل عليه الحكومة بكامل طاقتها لتوفير عملة صعبة للدولة، وهو أيضا دور للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الملف الحيوي، وهو ما تقوم به شركة النيروز لتنظيم المعارض عبر التواجد بمعارضها القوية في أكثر من دولة بالخارج.