غداً.. التربية والتعليم توقع اتفاقية تعاون مع 5 شركات خاصة

المال ـ خاص يوقع الدكتور طارق شوقى غداً الأحد اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار " اتقدم...اتعلم...اشتغ

المال ـ خاص

يوقع الدكتور طارق شوقى غداً الأحد اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار ” اتقدم…اتعلم…اشتغل”.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بالإضافة الى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة فى المبادرة مثل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية “شركة العربي”، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدى الفنية (شركة السويدى”.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من أهم أهدف بروتوكلات التعاون مع القطاع الخاص هورفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمي، خاصةً أن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.

وأضاف شوقى أن الإتفاقيات تعد انعكاساً للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة فى قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوى وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.

وصرحت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ان الاتفاقيات تهدف الى إكساب طلاب التعليم الفنى مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.