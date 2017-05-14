غداً آخر فرصة لحجز الأراضى السكنية بمدينتى ناصر وغرب قنا

مدبولى: 1070 حاجزاً دفعوا المقدمات وسحب 2632 كراسة شروط بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غداً الإثنين 15 مايو الحالى آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها بمدينتى “ناصر” بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و”غرب قنا” (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق أن وجه باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة، التى طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وكل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التى سيحصل عليها الحاجز فقط.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: قام 685 مواطناً بدفع مقدمات الحجز بمدينة “ناصر”، و385 بمدينة “غرب قنا”، بينما تم سحب 1680 كراسة شروط بمدينة “ناصر”، و952 بمدينة “غرب قنا”، حتى الآن.



وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً وقت الإعلان، موضحاً أنه يتم سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقداً، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتي الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، بالنسبة لمدينة “غرب قنا” الجديدة.



وأوضح أنه بشأن نظام السداد، فى حالة الحصول علي قطعة أرض فيتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن علي 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.



وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم تسليم الأرض خلال 12 شهراً من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح، موضحاً أن مناطق الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة www.newcities.gov.eg.