فى إطار جولاته الميدانية المستمرة للمنافذ الجمركية للمتابعة الميدانية وتفقد سير العمل على الطبيعة وتوطيد جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي، قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بزيارة المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد مساء أمس الأحد الموافق 24 أبريل 2022.

وفى بداية الزيارة تفقد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل الوزارة محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك لجمارك بورسعيد رئيس نادي جمارك بورسعيد الرياضى ملاعب ومبانى وإنشاءات نادى جمارك بورسعيد وحمامات السباحة وملعب كرة القدم ومسجد النادي.

وحضر حفل الإفطار السنوى مع رئيس مصلحة الجمارك اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتم مناقشة تعزيز أواصر التعاون بين مصلحة الجمارك ومحافظة بورسعيد والتنسيق لتأمين وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والقضاء على عمليات التهرب الجمركي.

وعقب الإفطار التقى الشحات غتوري مع العاملين بجمارك بورسعيد حيث قدم التهنئة للزملاء بمناسبة شهر الصيام.

ثم دار حوار مفتوح مع العاملين حول إزالة المعوقات والمشاكل والتحديات التى يواجهونها خلال العمل الجمركي ومشاكل نقص العمالة بالمنافذ الجمركية ودعم صناديق الرعاية الاجتماعية وأندية الجمارك وحوافز وبدلات العاملين.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على استمرار لقاءاته وجولاته بجميع المواقع الجمركية لمتابعة سير العمل وتذليل أية صعوبات أو عقبات.

وقدم فريق براعم نادى جمارك بورسعيد عرضا فى رياضة الكوموتيه، كما حضر الشحات غتورى المباراة النهائية للدروة الرمضانية لكرة القدم الخماسي المقامة المقامة على الملعب الخماسي بنادي جمارك بورسعيد الرياضي بين نادى جمارك بورسعيد ونادى الضواحى والتى انتهت بفوز نادى جمارك بورسعيد بنتيجة 3 أهداف لهدفين وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.