غبور يحرك أسعار «فيرنا» للمرة الثانية خلال الشهر

المال خاصرفعت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي ومازدا وشيري وجيلي،اسعار فيرنا للمرة الثانية على التوالى خلال الشهر الجارى بمقدار يتراوح ما بين 1000 و 2000 جنيها بمختلف الفئات.وصعدت أسعار هيونداي فيرنا فئة "A/T" بمقدار 1000 جنيه لتصل إلى 205.9 ألف جنيه بدلا من 204.9 ألف، كما صعدت

المال خاص

رفعت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي ومازدا وشيري وجيلي،اسعار فيرنا للمرة الثانية على التوالى خلال الشهر الجارى بمقدار يتراوح ما بين 1000 و 2000 جنيها بمختلف الفئات.

وصعدت أسعار هيونداي فيرنا فئة “A/T” بمقدار 1000 جنيه لتصل إلى 205.9 ألف جنيه بدلا من 204.9 ألف، كما صعدت أسعار فيرنا المانيوال بقيمة 2000 جنيه لمختلف الفئات؛ لتبلغ فيرنا الفئة الأولى gl نحو 174 ألفًا بدلا من 172.

وقدرت أسعار سيارات فيرنا فئة gls بنحو 177.5 ألف مقابل 175.5 ألف، كما ارتفعت أسعار فيرنا الفئة الأعلى gls إلى 178.5 مقارنة بـ176.5 ألفا.



