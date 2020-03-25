«غبور» و«نيلسن» تجريان دراسة تسويقية لقطاع السيارات

أخطرت مجموعة جى بى غبور أوتو -وكلاء هيونداي، ومازدا، وجيلى، وشيري- شبكة موزعيها خلال الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع مع ممثلى شركة نيلسن للاستشارات المتخصصة فى الأبحاث التسويقية خلال الفترة من 22 مارس حتى الثانى من أبريل، لتنشيط قطاع السيارات.

تعمل شركة «نيلسن» فى مجال الأبحاث التسويقية وجمع البيانات وتحليلها بما يُمكنها من إجراء دراسات تسويقية بجانب تقديم الحلول للشركات خلال مواجهتها للأزمات داخل السوق المحلية.

بحسب المنشور الصادر عن مجموعة «جى بى غبور أوتو» تقوم شركة «نيلسن للاستشارات» بإجراء دراسة تسويقية عن سوق السيارات عن طريق عقد اجتماعات مع الموزعين لمعرفة التحديات والنتائج المتوقعة للقطاع خلال الفترة المقبلة.

قال أحد الموزعين لـ»المال» إن التعاون المشترك بين مجموعة جى بى غبور أوتو و»نيلسن للاستشارات» يأتى فى إطار القيام بعمل دراسة بحثية عن الأزمات التى تواجهه الموزعين فى عمليات البيع والتسويق، بخلاف تقييم أداء المعاملات بين كل من «غبور» «والتجار» على أن يتم تفاديها خلال الفترة المقبلة.

أضاف الموزع أنه من المتوقع أن يتم بحث الفرص التسويقية التى يمكن من خلالها تعزيز المنافسة لصالح العلامات التجارية التى تقوم بها مجموعة «جى بى أوتو» بتوزيعها داخل سوق السيارات.

أوضح أن الفترة الماضية شهدت ضعف فى حركة مبيعات السيارات الكورية والصينية بجانب المركبات المجمعة محليًا نتيجة زيادة المنافسة لصالح المركبات الأوروبية والتركية خاصة بعد إعفائها من الرسوم الجمركية.

لفت إلى أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ذات المنشأ الأوروبى شهدت نموًا بنسب بين 20 و%30 خلال العام الماضي.

بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات الأوروبية ارتفاعًا بمعدل %40.4 لتصل إلى 2723 مركبة خلال يناير الماضي، مقارنة 1940 سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

عن نتائج مبيعات العلامة الكورية «هيونداي» هوت بنسبة %19.5 لتصل إلى 1379 مركبة خلال يناير السابق، مقابل بيع 1714 وحدة خلال نفس الفترة من 2019.

تراجعت مبيعات سيارات جيلى فى السوق المحلية بمعدل %80 لتحقق 23 سيارة فقط، مقارنة بيع 117 مركبة، حين قفز أداء «شيري» بنسبة %137 لتسجل بيع 591 مركبة، مقارنة بنحو 249 سيارة.

بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات مازدا اليابانية 8 سيارات فقط خلال يناير الماضي، مقابل 17 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسب تراجع بلغت %52.9.