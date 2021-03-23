غبور والمنصور وجهاً لوجه فى سباق الملاكى خلال عام الوباء

عصف وباء كورونا بأداء العديد من الشركات والعلامات التجارية فى سوق السيارات عبر العالم خلال عام 2020؛ بسبب عمليات الإغلاق التى اضطرت المصانع العالمية للجوء إليها للحد من وتيرة انتشار المرض؛ مما أثر بالسلب على عمليات الانتاج والتوريد والشحن فى الأسواق الدولية، ولم تكن الجائحة بتداعياتها بعيدة عن السوق المحلية؛ خاصة مع لجوء الحكومة للعديد من الإجراءات الوقائية وأبرزها حظر التجول الجزئى والإغلاق المبكر للمحال التجارية ومنها معارض السيارات، ووقف عمليات إصدار وتجديد تراخيص السيارات، الأمر الذى أثر سلبًا على المبيعات بنظام التقسيط الذى يستحوذ على نحو ثلثى السوق؛ فى ظل اشتراط القطاع المصرفى استلام نسخة من ترخيص السيارة لمنح التمويلات للشركات وأصحاب المعارض الذين يقومون بالبيع للعملاء بالتقسيط.

يضاف إلى ذلك النظرة السلبية لدى العملاء فى ظل انتشار الوباء ما دفع شريحة منهم لتأجيل عمليات الشراء تحوطًا للتقلبات المستقبلية؛ فكيف أثرت هذه العوامل على قطبى سوق السيارات فى مصر؛ شركتى «جى بى غبور أوتو»، و«المنصور» للسيارات؛ حيث تستحوذ الشركتان على وكالة العديد من العلامات التجارية الرائدة فى السوق المصرية؟

وكيل إم جى وشيفروليه وأوبل يحافظ على الصدارة بحصة %20.8

تشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن شركة المنصور للسيارات أنهت عام الوباء بتصدر سوق الملاكى بحصة سوقية تبلغ نحو %20.8 بعد بيعها ما يقرب من 34.9 ألف وحدة عبر العلامات التجارية الثلاثة التابعة لها بقطاع الملاكى وهي: شيفروليه وأوبل وإم جي.

لم تكن شركة «جى بى غبور أوتو» بعيدة عن المنافسة فقد جاءت فى المركز الثانى بحصة سوقية تبلغ %17.6 بواقع 29.5 ألف وحدة تقريبًا عبر علاماتها التجارية الأربع بقطاع الملاكى وهى هيونداى وشيرى وجيلى ومازدا.

وكيل هيونداى وشيرى وجيلى يحسم الوصافة بحصة %17.6

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكى بلغت 167.8 ألف وحدة خلال عام 2020 مقابل 127.4 ألف وحدة خلال 2019؛ مع العلم أن هذه الزيادة ناجمة فى جزء كبير منها عن إفصاح عدد من وكلاء السيارات عن مبيعات علاماتهم التجارية خلال العام السابق وهو ما لم يكن متحققًا خلال 2019.

بالنظر إلى أداء كل علامة تجارية على حدة؛ يتبين أن مبيعات شيفروليه انخفضت بنحو 400 وحدة بهبوط قدره %3.7 مسجلة 10.3 ألف وحدة مقابل 10.7 ألف، فيما بلغت مبيعات أوبل نحو 9.4 ألف وحدة؛ فى حين لا تتوفر بيانات عن مبيعاتها الكاملة فى 2019 لحجبها من قبل الوكيل؛ باستثناء نحو 900 سيارة بيعت خلال أول شهرين من العام.

أما إم جى فقد كانت فرس الرهان بالنسبة للمنصور للسيارات فقد بلغت مبيعاتها 15.2 ألف سيارة فى العام السابق؛ فى حين لا تتوافر بيانات عن مبيعاتها فى 2019 أيضًا.

أما المبيعات الإجمالية لشركة المنصور للسيارات فبلغت 34.9 ألف وحدة تقريبًا مستحوذة على حصة سوقية تقارب %20.8 فى حين كانت حصتها السوقية فى 2019 نحو %8.3 بالنظر إلى مبيعات شيفروليه الإجمالية فقط لعدم توافر بيانات كاملة عن حصة كل من ام جى وأوبل.

بالنسبة للعلامات التجارية التابعة لغبور أوتو؛ يتضح من البيانات المتوفرة أن مبيعات هيونداى ارتفعت بنحو 1.4 ألف وحدة بنمو قدره %7.7 مسجلة 19.6 الف سيارة فى 2020 مقابل 18.2 ألف فى 2019، كما قفزت مبيعات شيرى بنسبة كبيرة تبلغ %75 بواقع 4.2 الف وحدة لتصل 9.8 ألف وحدة بدلًا من 5.6 ألف.

لكن جيلى ومازدا شهدتها تدهورًا كبيرًا فى المبيعات لتسجل 117 و22 وحدة لكل منهما فى العام السابق مقابل 2.2 ألف وحدة و643 وحدة على التوالى فى 2019.

كما شهدت المبيعات الإجمالية لغبور أوتو من الملاكى زيادة بواقع 2.9 ألف وحدة بنمو قدره %10.9.

جدول يوضح تطور أداء العلامات التجارية التابعة لـ«غبور» و«المنصور»

غبور المنصور العلامة التجارية المبيعات بالألف وحدة العلامة التجارية المبيعات بالألف وحدة 2020 2019 2020 2019 هيونداي 19.6 18.2 إم جي 15.2 – شيري 9.8 5.6 شيفروليه 10.3 10.7 جيلي 0.117 2.2 أوبل 9.4 – مازدا 0.022 0.643 المبيعات الإجمالية بالألف وحدة 29.5 26.6 المبيعات الإجمالية 34.9 10.7 شيفروليه فقط الحصة السوقية % 17.6 20.9 الحصة السوقية % 20.8 8.3 شيفروليه فقط

المصدر: أميك

إعداد – المال