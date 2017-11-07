غبور: نجحنا فى الاحتفاظ بحصتنا السوقية فوق 30%

رجب عزالدينأعلنت شركة "جى بى أوتو غبور" للسيارات، عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 16.5% إلى 5.3 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجارى.وأضافت الشركة، فى بيان مفصل بنتائج الأعمال للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها حققت إيرادات بلغت 12.17 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، بمع

رجب عزالدين

أعلنت شركة “جى بى أوتو غبور” للسيارات، عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 16.5% إلى 5.3 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأضافت الشركة، فى بيان مفصل بنتائج الأعمال للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها حققت إيرادات بلغت 12.17 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، بمعدل نمو 8.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات يعكس الأداء المالى والتشغيلى للقطاعات، بما فى ذلك قطاع المركبات والمنتجات، وأيضاً قطاع التمويل غير المصرفى تحت مظلة شركة “جى بى كابيتال” رغم تحديات المشهد الاقتصادى فى مصر.

فى هذا السياق، أكد الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجى بى أوتو، أن قطاع سيارات الركوب يشهد بوادر تعافى، ونجحت الشركة فى الحفاظ على حصتها السوقية فوق 30%، ونتوقع أن تشهد تحسنًا تدريجيًا لاستعادة معدلاتها التاريخية بنهاية العام الجارى.

وتابع غبور أن شركته تستهدق استعادة هامش الربح إلى معدلاته الطبيعية وتقليص مستوى الديون بشكل عام، مشيرة إلى أن نجاح شركته فى تخفيض مديونيات قطاع المركبات إلى 5.6 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث.