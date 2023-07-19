«غبور مصر» ترفع أسعار سيارات شيري «تيجو 3» و«أريزو 5» في مبادرة الإحلال

أعلنت مبادرة إحلال السيارات، اليوم، عن زيادة أسعار طرازات «شيري» المشاركة في المبادرة، هي «تيجو 3» و«أريزو 5» والتى يتم توريدهما من قبل الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر».

وأرسلت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» القوائم السعرية الجديدة لطرازات «شيري»، إلى إدارة مبادرة إحلال السيارات والتى تمت الموافقة عليها.

يذكر أن «هيونداي» وشيري» كانت حجب أسعار طرازاتها المشاركة فى مبادرة الإحلال خلال الشهر الماضى.

أسعار شيري أريزو 5 في مبادرة الإحلال

وبحسب الموقع الرسمي لمبادرة الإحلال، ارتفعت أسعار سيارات شيري أريزو 5 بقيمة تلامس 82 ألف جنيه لبعض الفئات.

فقد قفزت أسعار طرازات شيري أريزو 5 فئة «A/T» إلى 500 ألفًا و720 جنيهًا، مقارنة بنحو 418.1 ألف سابقًا.

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 353.1 غير متوافر A/T 418.1 500.7 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «أريزو 5» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

أسعار شيري تيجو 3 في مبادرة إحلال السيارات

حددت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» أسعار سيارات شيري تيجو 3 فى مبادرة الإحلال، لتصل إلى 590 ألفًا و720 جنيهًا، مقابل 497.1 ألف سابقًا.

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 497.1 590.7 القيمة بالألف جنيه

وتنتمى «تيجو 3» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».