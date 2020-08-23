«غبور» فى طريقها لتجميع هيونداى أكسنت RB محلياً

أكدت مصادر لـ «المال» أن مجموعة جى بى غبور أوتو، الوكيل المحلى للعلامات «هيونداي، وشيرى وجيلى ومازدا» فى طريقها لإنتاج وتجميع هيونداى أكسنت RB محليًا.

وعلق شعبان الحاوى، رئيس شركة الحاوى لتجارة السيارات، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ورينو، وفيات»، بأن التوقيت الحالى سيكون بمثابة أحد العوامل الاستراتيجية التى تعزز من تنافسيتها.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تداول أنباء عن سعى «جى بى غبور أوتو» لتقديم موديلات جديدة فى الشريحة المتوسطة، بالتوازى مع العمل على إدخال طراز أخر جديد على خطوط الإنتاج التى غالباً ما ستكون «هيونداى أكسنت RB»، وذلك فى ضوء تخفيض التكاليف والدخول فى المنافسة مع كافة السيارات القادمة من المناشئ الأخرى.

وأحدثت اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير التى تعفى السيارات من الجمارك فارقاً سعرياً مقارنة بالطرازات الأسيوية والأمريكية التى يدفع وكلائها رسوماً جمركية %40.

وتوقع شعبان الحاوى أن يسهم مشروع تجميع هيونداى أكسنت RB محليًا فى تعزيز مبيعاتها والدخول فى منافسة قوية فى شريحة سيارات الركوب، وذلك على غرار «شيرى تيجو 7» التى شهدت زيادة فى حجم مبيعاتها بعد تقديم نسختها المجمعة محليًا.

وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن مشروع التجميع المحلى للسيارات غير الأوروبية أو التركية المنشأ يسهم فى إعفاء الوكلاء المحليين من الرسوم الجمركية، بحد أدنى %40 لافتاً إلى أن إجمالى رسوم مكونات إنتاج السيارات المحلية تتراوح بين 5 إلى %10.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الكورية هيونداى على المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب بحصة سوقية بلغت %11 محققة بيع 6.8 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.