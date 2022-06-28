«غبور» تورد أول دفعة من طرازات «شيري» موديل 2023

قامت مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وهافال، وشانجان» فى مصر، بتوريد أول دفعة من طرازات «شيري» موديل 2023 لشبكة موزعيها المعتمدين خلال الأيام الماضية.

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيري»، إن الوكيل المحلى للعلامة الصينية قام بتسليم أول الموديلات الجديدة لعام 2023 من طرازات «تيجو 3، وتيجو 7»- ذات النسختين المجمعتين محليًا- على أن يعقبها توريد باقى الطرازات الأخرى، ومنها «أريزو 5» موديل 2023 خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وتوقع أن يسهم طرح الموديلات الجديدة من «تيجو 7 – تيجو 3» فى تعزيز تنافسية العلامة الصينية، واتساع حصتها السوقية من مبيعات شريحة سيارات الركوب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الموديلات الجديدة لديها فرصة كبيرة لتحقيق مبيعات قياسية فى سوق السيارات المحلية، خاصة مع غياب ونقص بعض الطرازات والفئات “المستوردة” فى الفترة الحالية.

وينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

ودعمت طرازات شيرى تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكى – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال «ISOFIX» – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

كما زودت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – إمكانية التحكم فى مستوى ارتفاع الاضاءة للمصابيح الأمامية – إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – فتحة سقف كهربائية – حامل سقف – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتقدم «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم فى عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – امكانية تعديل مقعد الراكب الأمامى فى 4 اتجاهات – طى المقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – منافذ كهربائية – مكيف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

أما طراز «تيجو 7» فينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطونات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم طرازات شيرى تيجو 7 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

والسيارة مزودة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفى – النظام الذكى لركن السيارة – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – فتحة سقف كهربائية – امكانية طى المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن- كاميرا خلفية – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».