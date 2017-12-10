غبور: تلقينا حوافز استثمارية تركية 20%

أحمد عوض كشف رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي غبور أوتو، عن تلقيه عرضًا من وزارة الاستثمار التركية خلال الفترة الماضية، تشمل حزمة حوافز استثمارية تقدر بـ 20% من حجم رأس المال المشروع، بهدف تصنيع مكونات السيارات بها.وأضاف غبور، على هامش الجلسة الأولي من مؤتمر القمة السنوية الرابعة لقطاع السي

أحمد عوض

كشف رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي غبور أوتو، عن تلقيه عرضًا من وزارة الاستثمار التركية خلال الفترة الماضية، تشمل حزمة حوافز استثمارية تقدر بـ 20% من حجم رأس المال المشروع، بهدف تصنيع مكونات السيارات بها.

وأضاف غبور، على هامش الجلسة الأولي من مؤتمر القمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف”، أن شركته أوقفت التوسع في مشاريع جديدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، بسبب غياب رؤية بيئة العمل داخل قطاع السيارات ومكوناتها.

وطالب بسرعة منح الحوافز التشجيعية لمصنعي السيارات المحلية، حتى لا يتسني من الخروج من السوق المحلية، قائلاً: “نستطلع في التصنيع المحلي دون التوجه للمغرب”.