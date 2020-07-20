«غبور» تكشف عن أسعار هيونداي توسان موديل 2021 (صور)

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي” فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- للقائمة السعرية الجديدة للعلامة الكورية، التى تتضمن أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2021 لمختلف الفئات.

وقدرت «جي بي غبور أوتو» أسعار طرازات هيونداي توسان “GL” 407.9 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات هيونداي توسان الفئة الثانية “GLS” بقيمة 437.9 ألف جنيه.

وسجلت أسعار طرازت هيونداي توسان الفئة الثالثة “GLS Plus” 462.9 ألف جنيه.

وبلغت أسعار سيارات هيونداى توسان الفئة الرابعة ” GLS Fully Loaded 487.9 ألف جنيه.

وسعرت طرازات هيونداي توسان الفئة الخامسة “GLS FULLY LOADED- RED PACK” 492.9 ألف جنيه.

أسعار هيونداي توسان تيربو 2021

قدرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» أسعار سيارات هيونداي توسان تيربو موديل 2021 الفئة الأولى «GDI MD» 462.9 ألف جنيه.

حددت أسعار طرازات هيونداى توسان الفئة الثانية «GDI TLe» بقيمة 512.9 ألف جنيه.

وبلغت أسعار سيارات هيونداى توسان الفئة الثالثة «GDI TLe- RED PACK» 517.9 ألف جنيه.

وتقدم طرازات هيونداى توسان الفئة الرابعة «GDI TLe FL Limited» بسعر 557.9 ألف جنيه.