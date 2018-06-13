«غبور» تكافئ أصحاب الأداء المتميز في قطاعاتها برحلة لكأس العالم

المال خاص قامت شركة جي بي غبور أوتو باختيار عشرة من موظفيها الأكثر تميزا من حيث الأداء لتهديهم تذكرة مدفوعة الإقامة والسفر وحضور مباراة مصر وروسيا لتشجيع منتخب مصر خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018. وراعت الشركة في…

المال خاص

قامت شركة جي بي غبور أوتو باختيار عشرة من موظفيها الأكثر تميزا من حيث الأداء لتهديهم تذكرة مدفوعة الإقامة والسفر وحضور مباراة مصر وروسيا لتشجيع منتخب مصر خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

وراعت الشركة في اختيارها لـرواد الأداء المتميز التزام الموظفين بالمعايير الأخلاقية والمهنية لشركة جي بي غبور أوتو ومساهمتهم في تحسين أداء الشركة عن طريق بذل مجهود يتخطى أداء الواجب الوظيفي، وذلك في صورة تقديم مقترحات أو أفكار مبتكرة تؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة معدلات الكفاءة والإنتاج، بالإضافة إلى تحسين قطاع العمل الخاص بهم تحديدا وتحقيق أهداف واستراتيجية المؤسسة ككل.

تنظم مجموعة جي بي غبور أوتو مسابقة الأداء المتميز على مدار السنة تليها تصفيات لاختيار الموظفين الأكثر تميزا خلال كل عام، وتم ترشيح الفائزين بجائزة الأداء المتميز للربع الأول من 2018 من خلال رؤسائهم المباشرين في العمل وقامت لجنة التكريم – التي تضم المدير التنفيذي للشركة بالإضافة إلى عدد من مديري القطاعات المختلفة – بتقييم الترشيحات وتحديد الفائزين بكل قطاع بناء على أفضلية المساهمة.