سيــارات

«غبور» تقر زيادة جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل

تقدم الفئة الأولى بسعر 173.9 ألف جنيه
أحمد عوض 4:05 م, الأحد, 31 يناير 21 4:05 م, الأحد, 31 يناير 21

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أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ووفقا للقوائم السعرية الصادرة عن «شيري»، قفزت أسعار سيارات «أريزو 5» الفئة الأولى «M/T» إلى 173.9 ألف جنيه، بدلًا من 172.9 ألف.

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وارتفعت أسعار طرازات «شيرى أريزو 5» الفئة الثانية «A/T» إلى 193.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 192.9 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «شيرى أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» إلى 206.9 ألف جنيه، مقابل 205.9 ألف.

وينتمي طراز «شيرى أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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