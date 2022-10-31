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«غبور» تقر زيادات في أسعار سيارات «هيونداي» تصل إلى 60 ألف جنيه

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تقدم طرازات «بايون» بأسعار تبدأ من 535 ألف جنيه

«غبور» تقر زيادات في أسعار سيارات «هيونداي» تصل إلى 60 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

4:34 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار 4 طرازات هي: «إلنترا HD، وأكسنت RB، وهيونداي I20، وبايون» بقيمة تتراوح بين 17 إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئةالسعر
GL430
GL SR HD440
GL DAB ABS450
GL H/L460
القيمة بالآف جنيه

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئةالسعر
GL360
GL SR370
GL DAB+ABS380
GL HL400
القيمة بالآف جنيه

أسعار هيونداي i20

الفئةالسعر
Spirit485
Dynamic515
Elite535
Ultimate555
القيمة بالآف جنيه

أسعار هيونداي بايون

الفئةالسعر
Spirit535
Dynamic570
Elite600
Ultimate625
القيمة بالأف جنيه

أحدث أسعار سيارات هيونداي في مصر

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الكورية «هيونداى» على حصة سوقية 7.6%، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، مسجلة نحو 8921 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

أحمد عوض

أحمد عوض

4:34 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22