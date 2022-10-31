«غبور» تقر زيادات في أسعار سيارات «هيونداي» تصل إلى 60 ألف جنيه

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار 4 طرازات هي: «إلنترا HD، وأكسنت RB، وهيونداي I20، وبايون» بقيمة تتراوح بين 17 إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
أسعار هيونداي إلنترا HD
الفئة
السعر
GL
430
GL SR HD
440
GL DAB ABS
450
GL H/L
460
القيمة بالآف جنيه
أسعار هيونداي أكسنت RB
الفئة
السعر
GL
360
GL SR
370
GL DAB+ABS
380
GL HL
400
القيمة بالآف جنيه
أسعار هيونداي i20
الفئة
السعر
Spirit
485
Dynamic
515
Elite
535
Ultimate
555
القيمة بالآف جنيه
أسعار هيونداي بايون
الفئة
السعر
Spirit
535
Dynamic
570
Elite
600
Ultimate
625
القيمة بالأف جنيه
أحدث أسعار سيارات هيونداي في مصر
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الكورية «هيونداى» على حصة سوقية 7.6%، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، مسجلة نحو 8921 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.