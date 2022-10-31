«غبور» تقر زيادات في أسعار سيارات «هيونداي» تصل إلى 60 ألف جنيه

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار 4 طرازات هي: «إلنترا HD، وأكسنت RB، وهيونداي I20، وبايون» بقيمة تتراوح بين 17 إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر GL 430 GL SR HD 440 GL DAB ABS 450 GL H/L 460 القيمة بالآف جنيه

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئة السعر GL 360 GL SR 370 GL DAB+ABS 380 GL HL 400 القيمة بالآف جنيه

أسعار هيونداي i20

الفئة السعر Spirit 485 Dynamic 515 Elite 535 Ultimate 555 القيمة بالآف جنيه

أسعار هيونداي بايون

الفئة السعر Spirit 535 Dynamic 570 Elite 600 Ultimate 625 القيمة بالأف جنيه

أحدث أسعار سيارات هيونداي في مصر

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الكورية «هيونداى» على حصة سوقية 7.6%، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، مسجلة نحو 8921 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.